Noelia de Mingo padece el síndrome de Frégoli: "Piensa que la gente que le rodea son actores que se burlan de ella"

El periodista toma la palabra para realizar una confesión: "Me tocó investigar el tema de la Jiménez Díaz en su día, Noelia de Mingo va a ser enferma hasta que se muera, tiene una enfermedad incurable , tiene el cerebro alterado, eso está en los informes médicos del sumario de hace ya 18 años".

En cuanto a la medicación que Noelia debía tomar por su esquizofrenia y el deliro explicado anteriormente, Luis Rendueles declara: "A partir de ahí, me dicen que sí estaba con su medicación, con regularidad, vamos a ver si es cierto o no...". Sin embargo, el periodista no puede evitar criticar la situación de Noelia: "Pero insisto, hemos dejado a una enferma mental incurable a manos de una anciana, que es su madre, el día que su madre tiene una debilidad, problema médico o despiste pues Noelia coge el cuchillo y sale a la calle".