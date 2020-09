Un okupa amenaza a unos vecinos mientras cambia la cerradura: "¡Fuera de aquí!"

Los residentes de este bloque han llegado a grabar a uno de estos okupas rompiendo la cerradura de uno de estos pisos: "llama a la Guardia Civil" por lo que reciben las malas formas de este hombre: "Fuera de aquí. Vivo de okupa y tú me estás reventando la cerradura cada dos por tres", reconociendo a lo que se dedica, además estos vecinos enseñan las condiciones del edificio y cómo estos okupas se enganchan a sus suministros: "Así no se puede vivir". Acciones por lo que los vecinos no pueden mas y salen a la calle a manifestarse.