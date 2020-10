Joaquín Prat critica que Kiko Rivera no haga frente a sus pagos: "En esta vida uno no se puede conducir así"

La reacción de Prat a las deudas de Kiko Rivera

Kiko Rivera sigue negando que el problema venga por temas de dinero, pero todo indica a que esto si es así y Joaquín Prat le ha recriminado su actitud al hijo de la cantante respecto a sus deudas: "De verdad, es no pago a Hacienda, no pago la Comunidad de mi piso de San Sebastián de los Reyes, no pago las multas del coche... En fin, en esta vida uno no se puede conducir así".