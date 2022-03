La tensión de la reportera de AR al mediar entre el clan de magrebíes y gitanos de Canovelles tras el tiroteo

La reportera conecta en directo con Patricia Pardo para empezar explicando que "me encuentro en la calle donde ocurrieron los hechos y se están acercando muchas personas para contarnos la versión de lo que ellos vieron y lo que habría ocurrido ". Los amigos de la víctima que recibió el disparo en el pie explican que " está grave, sin peligro por su vida, pero no saben si la pierna le va a quedar inutilizada ".

La periodista detalla que la pelea se produjo "en torno a la una y media, supuestamente es un clan gitano que iban a por una persona de origen magrebí". La reportera, tras dar la información, escucha las declaraciones del amigo de la víctima: "El motivo no es por droga ni nada, el chaval es chatarrero y no trabaja y no tiene nada que ver con la droga".