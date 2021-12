Los detalles sobre el segundo registro a Ángel Ruiz por el triple crimen de Burgos: se encuentran dos posibles pruebas

En el nuevo registro, un camión ha entrado con varios contenedores de obra para vaciar el domicilio. El detenido se encuentra en la escena, retenido en una furgoneta, y por el momento no ha salido. El pueblo estuvo dividido tras las acusaciones durante la investigación. Unos señalaron al único superviviente de la masacre, el hijo mayor del matrimonio, y otros a actual sospechoso principal, Ángel Ruiz. Algunos se han atrevido a hablar con los medios, asegurando que el detenido era "problemático". Aún así, no dan demasiados detalles: "No sabemos ninguno nada, es hablar por no callar".