La madre y suegra de las víctimas en una reyerta tras una pedida de mano en 'El Álamo' pide "justicia"

Ningún miembro de las dos familias ha querido hablar por el miedo hasta el momento, pero hoy en el programa ha querido estar en directo Rocío, la madre de Antonio, uno de los fallecidos, y la suegra de la otra víctima, para hablar sobre la investigación: "No hay ningún detenido, nos dicen que están trabajando, está todo en secreto de sumario. Lo que pedimos es que haya ya detenidos y si no los puede haber por lo menos que nos informen de algo, que no nos tengan en el olvido como si esto no hubiese pasado".