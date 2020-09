El vecino de Manuela Chavero confiesa que Eugenio era su principal sospechoso: "Le inculcaron que las mujeres no son buenas"

El programa ha querido hablar con él y este ha reconocido que las autoridades le preguntaron por el chico con el que se había mensajeado Manuela antes de desaparecer y por Eugenio: "Me preguntaron por los dos, me estuvieron preguntando cosas de los dos chavales. En un principio no se sabía lo de los WhatsApp y que había sido Abraham el último que había hablado y por su aspecto todo el mundo decía que estaba un poco loco, pero yo siempre opiné más por la vida que llevaba Eugenio, la educación que llevaba, yo decía: "Ha sido este". Después de esta declaración, se ha preguntado al residente de esta calle sobre la educación que ha llevado este chico: "Su padre no es que fuera mala persona, pero si tenía un carácter muy autoritario, muy de que su hijo no se fiara de esto y de lo otro y sobre todo que le inculcó que las mujeres no eran muy buenas".