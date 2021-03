La viuda negra de Godelleta asegura que su marido le envió un mensaje diciendo que "no quería segur viviendo"

El programa de Ana Rosa ha accedido en exclusiva a la denuncia de la acusada del crimen de Godelleta . Ella quería hacer creer que su marido había desaparecido ya que él le había mandando un mensaje en el que aseguraba que no iba a volver porque no quería seguir viviendo , algo que nadie se creyó. Y es que, según la declaración de su hijo, le habría estrangulado y después enterrado .

La declaración de la detenida cuatro días después de la muerte de Isaac

Esta mujer intentó hacer creer que Isaac, la víctima, se habría ido por su cuenta: "A consecuencia de la enfermedad se encuentra bajo de moral y como no quiere molestar, ya que piensa que es una carga para los demás, desea estar en una residencia interno". Quiso hacer creer en su denuncia que había habido un abandono del domicilio familiar: "Desde el 1 de diciembre de 2017 a las 17:00h no se nada de mi marido". Y asegura que él ese mismo día le envió ese mensaje de texto: "Lo siento mucho, pero no voy a volver a casa. Cuando pase algo os avisarán de inmediato, es decisión mía y debéis respetar mi voluntad".