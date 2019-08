Susana Díaz, sobre la crisis de la listeriosis: “Pedimos conocer qué ha pasado y cómo se ha gestionado”

‘El Programa del Verano’ ha podido hablar con Susana Díaz sobre la crisis de la listeriosis que se ha producido en Andalucía. Susana Díaz tiene claro que toda esta situación podría haber sido menos grave: “Si se hubiera actuado a tiempo las consecuencias no serían estas”. Para la ex presidenta de la Junta, la gestión de este brote no ha sido el mejor, sobre todo por la poca información que la Junta proporcionó en los primeros momentos del brote. “El día 14 ya se sabía que había una alerta y no se comunicó”.