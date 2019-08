Encuentran a un turista desangrándose tras ser atracado con arma blanca en Barcelona

Nuevo caso de robo violento en Barcelona, en este caso la víctima es un turista el cual se resistió a ser atracado por lo que recibió una puñalada en la pierna. El turista pudo arrastrarse hasta la puerta de una tienda, donde pidió ayuda ya que este estaba comenzando a desangrarse. El presunto atracador, que aún no se ha identificado, quería robarle una cadena de oro a este turista, que ante su negativa lo apuñaló. El joven se recupera en el hospital y no se teme por su vida, pero esto no es un caso aislado, sino que se está convirtiendo en un habitual de Barcelona.