Covadonga es una vecina de Barcelona que siente una gran tristeza e indignación con todo lo que está ocurriendo: “Nunca vi a la gente tan enloquecida como ayer”. Esta vecina cree que estas movilizaciones son una venganza contra el estado y que no conseguirán nada más que aumentar el odio en Cataluña. Además, Covadonga ha querido piropear al reportero que la ha entrevistado, algo que ha sacado las risas de Ana Rosa y el reportero: “Es muy guapo, por eso me he parado”.