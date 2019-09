Ángel, vecino y amigo de la ex mujer del presunto asesino de Valga: “Sandra cuidaba de sus hijos y trataba de hacer una vida normal”

Ángel era amigo y vecino de Sandra, la ex mujer del presunto asesino que acabó con su vida, la de su hermana y la de su madre. Ángel conocía a Sandra y recuerda su gran implicación en cuidar de sus hijos, y no entiende que haya ocurrido todo esto . No solo ha hablado de Sandra, sino las otras dos mujeres asesinadas también tenían muy buena relación con los niños. “ La abuela siempre estaba pendiente de los críos” .

Sandra a veces no se encontraba del todo bien, pero sus amigos y vecinos la animaban para que esta saliera más y tuviera vida social. “Animábamos a Sandra para que saliera y se relacionara”. Ángel no ha hablado sobre la relación que Sandra tenía con su ex marido, y presunto asesino, ya que la víctima no hablaba mucho de ese tema.