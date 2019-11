Unos vecinos se manifiestan contra unos ‘okupas’ en la localidad vizcaína de Trapagaran

“Nos han dejado el piso desvalijado y bastante sucio”

Las propietarias del piso ‘okupado’ en Trapagaran han hablado de cómo les han dejado el piso. Las ‘okupas’ dejaron el piso ayer para instalarse en el de arriba, pero no sin antes desvalijar el piso que dejaban: “Nos han desvalijado el piso y lo han dejado bastante sucio” . Estas mujeres han agradecido el apoyo de los vecinos, los cuales se han volcado con la situación y piden que se legisle para que no ocurran este tipo de cosas y que los propietarios tengan más derechos.

“Pagué a un chico 100 euros para que me abriera la casa”

La versión de las ‘okupas’ es bastante distinta a la de las propietarias. Esta mujer dice haber ‘okupado’ el piso por la necesidad de que sus hijas no vivan en la calle: “Yo pagué 100 euros a un chico para que me abriera el piso”. A todo esto, esta mujer ha querido dejar claro que ella no ha vendido no robado nada del otro piso: “Cuando entré en el piso me lo encontré totalmente vacío, hasta tuve que comprar el colchón”. Esta mujer además ha añadido que las fotos que se ven de un piso muy sucio es donde se han mudado, el cual ha estado limpiando durante 15 días: “Yo nunca ha querido ‘okupas’ una casa en la que viva gente, pero mis hijas tiene derecho a vivir bajo un techo”.