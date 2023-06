Pablo vuelve a Peñafría y se reencuentra con Laura: "Nunca te he olvidado"

Como Nacho estaba complicando cada vez más las cosas, Pablo regresó a Peñafría pensando que Laura no se encontraba allí. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando la enfrentó porque veía que le estaba evitando, no dudó en decirle que no la había olvidado. Pero de nuevo la relación de ambos era un tira y afloja difícil de mantener... y más cuando Laura revelaba que estaba "con alguien".