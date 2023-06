El 'despertar' de Amaya deja 'en shock' a Juanjo: "El Universo es amor, ya no quiero ser rica"

Una suite de lujo, un bolso de marca y una cena exquisita fueron determinantes para que Amaya por fin se decidiese a volver a los brazos de su exnovio. Amaya y Juanjo pasaron una noche de pasión, pero a la mañana siguiente la actriz se sentía fatal. Notaba "un vacío interior", le explicó. "Me he dado cuenta que el dinero y el lujo ya no me llenan. Me dan completamente igual. Estaré madurando", compartía con Juanjo, que no entendía nada. Y menos cuando ella se lo demostró tirando su bolso de marca por la ventana.