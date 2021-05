Unos gusanos diminutos llamados planarias son capaces de detectar la luz incluso aunque les cortes la cabeza. Y eso no es todo. Estos animales pueden, además, regenerar partes de su cuerpo que han perdido.

Un equipo de investigadores ha analizado el comportamiento de las planarias en laboratorio en repetidas ocasiones desde que descubrieron que pueden sobrevivir incluso decapitadas. Ahora han centrado su atención en la detección de luz ultravioleta de estos animales. Sus resultados se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).