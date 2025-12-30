Tatiana Schlossberg, nieta de J.F. Kennedy, muere a los 35 años por un cáncer terminal en la sangre

Antonio Rodríguez 30 DIC 2025 - 21:35h.

Tatitana Schlossberg explicó hace un mes que padecía un cáncer terminal tras detectar un recuento sanguíneo "extraño" tras dar a luz en 2024

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, ha fallecido a los 35 años tras padecer un cáncer en este último tiempo. Una noticia que ha sido confirmada por la propia familia, donde narran cómo han vivido estos últimos meses.

La hija de Caroline Kennedy ha muerto solo cinco semanas después de publicarse un ensayo que revelaba que padecía un cáncer terminal de leucemia. Fue la propia familia la que a través de la cuenta de la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy confirmara la trágica noticia: "Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones".

Un sentido comunicado que fue firmado por "George, Edwin y Josephine Moran. Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory" y que mostraba una imagen de la joven fallecida mirando al mar.

La leucemia terminal de Tatiana Schllossbeg

Tatiana, que tenía dos hijos pequeños, anunció hace apenas un mes que le habían diagnosticado una especie de cáncer terminal denominado 'leucemia mieloide aguda'. La escritora, que lo comunicó publicamente en un artículo en 'The New Yorker', explicó todos los detalles de la dura situación en la que se encontraba.

De hecho, en ese artículo titulado 'La batalla con mi sangre', explicó cómo poco después de dar a luz a su hija en 2024, el doctor detectó la existencia de un desequilibrio en su recuento de glóbulos blancos. "Mi médico notó que en mi recuento sanguíneo se veía extraño", relataba Tatiana Schllossbeg en unas líneas muy desgarradoras.

La periodista detallaba que una persona normal tiene un recuento de glóbulos blancos "entre 4.000 y 11.000 células por microlitro" y que en sus analíticas los resultados eran de 131.000 células por microlitro". Unos datos disparados que el médico le explicó que estos niveles podrían estar relacionados con el "embarazo, parto o ser leucemia".

Finalmente, la nieta de J.F. Kennedy ha fallecido a los 35 años de edad, cinco semanas después de ser diagnosticada de una "mutación rara llamada Inversión 3", como ella misma denominó en su artículo.