Alberto Rosa 30 DIC 2025 - 19:57h.

En el autobús viajaban menores de entre 13 y 15 años, que han resultado ilesos

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Compartir







Un conductor ha muerto este martes al impactar su coche frontalmente con un autobús en el que viajaban niños a la altura del municipio asturiano de Llanes. El conductor fallecido circulaba en sentido contrario.

Según informa ‘La Nueva España’, el suceso ha ocurrido concretamente a la altura del kilómetro 292 de la Autovía del Cantábrico (A-8). Se investigan los motivos por los que el conductor irrumpió en la Autopista en sentido contrario. Todo indica que lo hizo desde el cercano enlace de Llanes.

Tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, que viajaban en sentido a Gijón, han resultado ilesos, según fuentes de la Guardia Civil recogidas por el citado medio.

El accidente ha obligado a cortar el tráfico entre los puntos kilométricos 291 y 294 de la A-8 se ha desviado hacia la N-634, informa ‘El Comercio’. Al lugar se han desplazado cuatro patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Ribadesella y Gijón. Así como el equipo UNIS del Destacamento de Ribadesella, que se hará cargo de la investigación.