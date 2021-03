Freddie ya era una especie de icono de Londres. Fue rescatada de Teddington Lock después de que un señuelo de pesca quedase atrapado en su boca, contaba ‘ The Guardian ’, y trasladada a un lugar más seguro en la isla de Sheppey. Pero la foca, de tan sólo 10 meses de edad, no tardó en regresar al río que atraviesa la capital inglesa, donde pasaba los días cómodamente hasta el pasado domingo.

El ataque de un perro ha resultado mortal

Varios expertos del hospital, junto con los voluntarios del British Diver Marine Life Rescue (BDMLR) se pusieron entonces en lo peor. “La aleta de Freddie está fracturada y la articulación dislocada. Las focas no toman bien la anestesia, ya que tienen un reflejo de inmersión y no respiran. Aunque se podría intentar clavar la fractura, sería imposible inmovilizar la extremidad para darle tiempo a que sane. Más desafiante es la dislocación que no se puede reparar”, han informado a través de su cuenta de Facebook.