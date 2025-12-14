Maitena Berrueco 14 DIC 2025 - 04:00h.

En Euskadi, la media se sitúa este año en 87,43 euros, 10 euros más que la media en España

BilbaoCada 22 de diciembre la cadencia de las voces de los niños de San Ildefonso cantando los números y los premios durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad da inicio, mucho más que los encendidos de luces o los tempranos polvorones en las estanterías de los supermercados, a la Navidad. Es así, incluso para quienes, al puro estilo ‘Grinch’, ese toniquete les saca de quicio.

Desde 1812 se viene celebrando este sorteo que este año repartirá 2.772 millones de euros en premios, es decir, 70 millones más que en 2024. El ‘Gordo’ de Navidad, como se conoce el primer premio, repartirá cuatro millones de euros por serie y, aunque a lo largo de los 213 años de historia de este sorteo navideño, ha sido esquivo con Euskadi, lo cierto es que los vascos no parecen guardarle rencor y optan por hacer seguidismo del “quien la sigue la consigue”.

No en vano, la vasca es una de las comunidades autónomas donde más se va a gastar por habitante en la compra de décimos para el sorteo del próximo 22 de diciembre. De media, el desembolso será en Euskadi de 87,43 euros, más que el año pasado y más que en el resto de España, donde de media se va a gastar poco más de 76 euros. Cada gasto por persona corresponde a las estimaciones de venta que hace Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Euskadi poco afortunada

En el último sorteo, hasta la fecha, el de 2024, el ‘Gordo’ correspondió al número 72480, vendido íntegramente a pocos kilómetros de tierras vascas, en Logroño. Ni rastro del ansiado ‘Gordo’ en Euskadi y aun así la Lotería de Navidad repartió más de 43 millones por estos lares.

Hasta la fecha, el primer premio, que reparte 4 millones de euros a la serie, solo ha caído en 16 municipios vascos en estos más de dos siglos de historia. En Vizcaya, lo ha hecho en Bilbao, la más afortunada, en Ugao-Miravalles, Derio, Elorrio y Gernika. En Gipuzkoa, el primer premio ha caído en Donostia, Irún, Villabona, Oñati, Eibar, Mondragón y Lasarte-Oria, Zarautz y Azkoitia. Mientras que en Álava, solo Vitoria y Oion han podido descorchar la botella de champán para celebrar el primer premio.

Premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá el próximo 22 de diciembre, desde el Teatro Real de Madrid, un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024.

Este año consta de 198 series, cada una de las cuales tiene 100.000 billetes, con un precio cada uno completo de 200 euros y dividido en décimos de 20 euros. El precio de cada número completo es de 39.600 euros. El total de la emisión de este año es de 3.960.000.000 euros. El 70 por ciento de la emisión se destina a repartir 30.301.920 premios.

El primer premio tiene un importe de 4 millones de euros a la serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie, el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie, dos cuartos premios con 200.000 euros por serie y ocho quintos de 60.000 euros, la serie.

Historia del sorteo

El sorteo extraordinario de lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre en Madrid, tiene sus orígenes en el celebrado el 18 de diciembre de 1812, aunque la designación de 'Sorteo de Navidad' apareció por primera vez en 1892.

El de Navidad se celebra por el sistema tradicional de sorteo, con un bombo para números y otro para premios, y tiene una duración aproximada de cuatro horas. En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números y en el bombo pequeño entran las 1.807 bolas de los premios.