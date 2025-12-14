Álex Aragonés 14 DIC 2025 - 03:00h.

El Ayuntamiento de Barcelona habilita este mes de diciembre los puntos verdes de la ciudad para recoger las botellas de cava

¿Harto de excesos? Las seis maneras de hacer que tu Navidad sea más sostenible

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un servicio de recogida de botellas de cava para su reutilización este mes de diciembre, fecha en la que brindar con esta bebida en plenas celebraciones navideñas se convierte en una tónica habitual en los hogares españoles.

Esta iniciativa empieza el próximo 15 de diciembre y tiene como finalidad "facilitar que la ciudadanía pueda devolver las botellas de cava vacías para que sean recuperadas y reutilizadas de nuevo por el sector vitivinícola", según ha explicado el consistorio de la capital catalana.

La reutilización de estas botellas representa un ahorro energético del 95% en comparación con la fabricación de un nuevo envase y permite dar hasta 15 vidas útiles a cada botella, lo que convierte este proceso en una práctica altamente eficiente y sostenible.

La vida de la botella tras llegar al servicio de recogida

Para ello, se recogen de forma separada en los puntos verdes de barrio, de zona y en los puntos verdes móviles instalados en toda la ciudad. Una vez entregadas, las botellas son trasladadas a la planta de lavado, donde se realiza un proceso de limpieza, inspección y verificación para determinar si son aptas para la reutilización.

Las botellas que cumplen los criterios se preparan para volver al circuito de envasado, mientras que las que no son adecuadas se destinan al reciclaje del vidrio, garantizando que todos los materiales se gestionan de forma correcta y respetuosa con el medio ambiente.

Antes de llevar las botellas a los lugares habituales, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una serie de recomendaciones a la ciudadanía: "Siempre que sea posible, retirar los tapones y elementos metálicos y comprobar que no estén rotas, para facilitar su clasificación y asegurar la calidad del proceso".

Alargar la vida útil de los envases

Esta reutilización permite alargar la vida útil de los envases, disminuir la generación de residuos, evitar el proceso de fundición del vidrio, reducir la emisión de dióxido de carbono y contribuye al ahorro de materias primas, favoreciendo una economía más circular y un uso más responsable de los recursos.

Actualmente, la ciudad dispone de 134 puntos verdes, distribuidos en tres categorías: puntos verdes de zona, puntos verdes de barrio y puntos verdes móviles. Esta red es un servicio gratuito que facilita a los vecinos un lugar cercano donde poder depositar la mayoría de los residuos que se generan en los hogares y que no se pueden depositar en los contenedores de la calle.

Servicio de recogida de teléfonos móviles

El consistorio de la capital catalana también incorpora este mes de diciembre un nuevo servicio de recogida diferenciada de teléfonos móviles, ya que hasta ahora estos dispositivos se recogían junto con el resto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

"Con la nueva iniciativa, se han instalado contenedores específicos, opacos y sellados en todos los puntos verdes para garantizar circuitos seguros y controlados, con completa trazabilidad de los dispositivos", ha añadido el Ayuntamiento de Barcelona.

La recogida se realiza con el apoyo de la Fundación Ecoasimelec y a través de la empresa de inserción laboral Andròmines, que retira los contenedores y traslada los dispositivos a un centro de preparación, donde se evalúa su estado y se determina si pueden ser reutilizados.

Garantizan el borrado de datos

El personal técnico se encarga de borrar de forma segura todos los datos que puedan contener y de validar su funcionalidad. Los terminales que se pueden recuperar pasan por un proceso de reacondicionamiento, en el que son revisados y, en su caso, reparados. Aquellos que no son aptos para un nuevo uso se envían a reciclaje para recuperar el máximo de materiales.

Aunque el centro garantiza el borrado de datos, se recomienda que, antes de llevar un móvil al punto verde, las personas usuarias hagan una copia de seguridad del contenido, eliminen la información personal, restauren la configuración de origen del dispositivo y desactiven cuentas vinculadas. Estas acciones complementan la garantía de protección de datos que ofrece el servicio.

"La ciudad se convierte así pionera en la implantación de un modelo de recogida específico para teléfonos móviles que favorece la reutilización y el reciclaje de materiales valiosos y contribuye a reducir la generación de residuos electrónicos", culmina el consistorio sobre unos dispositivos que contienen materiales como cobre, cobalto o litio, cuya extracción tiene un elevado impacto ambiental y social.