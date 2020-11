Descubren el primer pingüino blanco visto nunca en Galápagos

¿Alguna vez has visto un pingüino completamente blanco? Tampoco el guía de naturaleza Jimmy Patiño ni los técnicos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos . Se cree que el ejemplar fotografiado el pasado 19 de septiembre es el primero que ha pisado nunca este archipiélago. Expertos han analizado el motivo de su color.

El pingüino padece leucismo, diferente al albinismo

La Dirección del Parque Nacional Galápagos ha confirmado que esta sería la afección que otorga el particular color blanco a este pingüino. A diferencia del albinismo, el leucismo no influye en el tono de los ojos. Además, los animales leucísticos no son más sensibles al sol que el resto. Esta particularidad genética se produce ‘impuesta’ por un gen recesivo.