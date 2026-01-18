Iván Sevilla 18 ENE 2026 - 18:52h.

Las precipitaciones serán intensas y continuadas en todo el noreste de Cataluña, según las previsiones

Desde Protección Civil aconsejan no acercarse a ríos o zonas inundables, que pueden aumentar su caudal

Compartir







GironaTras el aviso por temporal dado hace unos días para la vertiente Mediterránea, Protección Civil en Cataluña ha pedido precaución ante la borrasca que azotará a Girona este 19 y 20 de enero.

Con toda la provincia en una mayor alerta que la que activaban para este 18 de enero en el que hay incluso numerosas carreteras cortadas por hielo y nieve, las precipitaciones serán intensas y continuadas.

PUEDE INTERESARTE Gran nevada en Ávila: 33 operarios y doce quitanieves hacen frente a la nieve que dificulta la circulación

Especialmente en las comarcas de el Alto Ampurdán, Garrotxa y Selva, según ha precisado el Servicio Meteorológico de Cataluña. De hecho, en estas zonas podrían acumularse más de 200 litros en 48 horas.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Harry llega a España: piden extremar la precaución en gran parte del país por el temporal invernal

Ante tal pronóstico, se ha reunido el comité técnico de Protección Civil de la Generalitat para decidir finalmente mantener los planes INUNCAT y NEUCAT en fase de alerta para los próximos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También se espera para mañana un fuerte oleaje con más de cuatro metros de altura en la Costa Brava y más de 2,5 metros en el resto del litoral catalán. El martes el riesgo seguirá elevado en este aspecto.

No acercarse a ríos, rieras y espacios inundables

Por lo tanto, los expertos recomiendan a la población no aproximarse a las zonas marítimas donde rompan las olas, así como evitar realizar actividades en el mar. Por ejemplo, navegando en barco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En esta jornada dominical ya se están registrando lluvias de menor intensidad y extensión sin avisos serios e importantes, siendo un día de transición hacia el nuevo temporal que se avecina.

Aunque todavía no se han observado destacados desbordamientos de ríos, sí que se pide a la ciudadanía no acercarse a ellos ni a rieras y otros espacios inundables, ya que pueden producirse crecidas de caudales.

Sobre todo, ante la previsión de precipitaciones que se esperan en la demarcación de Girona y que podrían aumentar los niveles de los cauces fluviales o arroyos. No deben cruzarse ni a pie ni con vehículos.

Más de 260 incidencias por lluvia y nieve

De momento, hasta las 12 horas de este 18 de enero, la borrasca Harry ha dejado más de 260 incidencias en toda Cataluña. El temporal de lluvia y nieve ha hecho que el 112 haya recibido 536 llamadas.

En las comarcas del Vallés Occidental, Tarragonés y La Noguera se registraron más que en otras, requiriendo en más de la mitad de avisos la movilización de los bomberos para prestar asistencia.

La mayoría de actuaciones se han producido por caídas de árboles u otros elementos de mobiliario urbano, además de algún muro exterior de inmuebles. Así lo mostraron en imágenes los propios efectivos.

Tuvieron que trabajar en puntos de Lleida, el campo de Tarragona y el área metropolitana de Barcelona para resolver problemas igualmente de desprendimientos de tierras o acumulaciones de agua.

Por ejemplo, un vehículo quedó bloqueado en la riera del Alforja y uno de los tres ocupantes que viajaban en él fue rescatado por los bomberos. Después, remolcaron el automóvil para que pudiese salir de allí.

Nevadas en el Pirineo Oriental y riesgo de aludes

En cuanto a las copiosas nevadas que cayeron, especialmente en el Pirineo Occidental, desde Protección Civil recomiendan moverse con cadenas en los neumáticos (o que sean de invierno).

De cara a este 19 de enero, la zona del Ripollés se verá más afectada por la nieve con acumulados de más de 20 centímetros en cotas superiores a los 1.400 metros de altitud.

Ante el riesgo de aludes debido a estos episodios, se mantiene activa la prealerta del plan ALLAUCAT en la Ribagorçana-Vall Fosca, así como en el resto del Pirineo y Prepirineo. Aconsejan no llevar a cabo actividades fuera de las pistas de esquí.