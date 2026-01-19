La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días

Agencia EFE 19 ENE 2026 - 08:30h.

Iryo ha explicado en una nota que el tren había sido revisado el pasado 15 de enero,

Las hipótesis y las incógnitas del trágico accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba: el descarrilamiento fue en un tramo recto y renovado en mayo

El tren de Iryo que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento. Sigue la última hora sobre el trágico accidente.

Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran. El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, fue anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno, y el presidente, Carlos Bertomeu, se está desplazando a la zona.

¿Dónde se produjo el accidente?

El accidente se produjo en un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo pasado, y el tren es de nueva construcción, tal como destacó anoche el ministro de Transportes, Óscar Puente, que consideró por ello el accidente "raro y difícil de explicar". Ahora Iryo precisa que el tren había sido fabricado en 2022 y la última revisión se hizo el pasado 15 de enero.

La compañía, que ha cancelado su participación en la feria de turismo Fitur, ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas y un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, el 900 001 402.

Condelencias de ADIF a todas las víctimas

Adif ha transmitido sus condolencias a las víctimas y ha deseado la pronta recuperación de los heridos en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), donde la circulación permanece cortada.

A las 19.45 horas de ayer, un tren que realizaba el recorrido Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua. Por esa vía circulaba otro tren Madrid-Huelva, que también descarriló.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada estará suspendida, al menos, durante toda la jornada de hoy, 19 de enero.