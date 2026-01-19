El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el siniestro de "verdaderamente extraño"

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba: se elevan a 39 los fallecidos

CórdobaEl descarrilamiento y choque entre dos trenes en Adamuz, Córdoba, ha sumido a España en la conmoción y el luto. El último balance de lo ocurrido informa de un total de 39 muertos y 152 heridos, 5 de ellos muy graves y 24 en estado grave. Las causas del fatal accidente continúan siendo una de las grandes incógnitas, con todas las preguntas apuntando a cómo pudo haber ocurrido un siniestro así en un lugar aparentemente seguro y en un tramo que había sido renovado recientemente.

El punto exacto en el que se produjo el siniestro y el descarrilamiento del tren Iryio que chocó ayer contra un Alvia tras meterse en la vía contigua tuvo lugar en una línea recta, en un tramo que había sido renovado en mayo. El propio Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que el accidente “es verdaderamente extraño”.

El descarrilamiento del tren Iryio, en un tramo recto y renovado recientemente

"Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha insistido Óscar Puente, quien en una comparecencia en el centro de Adif en Madrid ha explicado que la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros.

Además, ha subrayado, el tren Iryo que ha descarrilado en ese tramo recto donde se produjo el siniestro “es relativamente nuevo” porque no llega a cuatro años.

El convoy, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro tren de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también descarriló tras el violento choque.

La hipótesis del accidente

Los miembros de los equipos de rescate, y sobre todo los que han estado trabajando sobre el terreno, coinciden, por el momento, en no tener una explicación exacta sobre lo que ha podido suceder porque, en este caso, no hay ninguna circunstancia que llame la atención y que haya podido provocar aparentemente este accidente.

El siniestro sucedió en una zona lisa y recta. El descarrilamiento no se puede explicar por una curva o un exceso de velocidad que haya hecho que el convoy de Iryio descarrilase en algún giro. De hecho, algunos pasajeros, como informa en el vídeo Jesús Martínez, han explicado que el tren se encontraba aparentemente en buen estado. Era bastante nuevo y no detectaron durante el viaje ninguna circunstancia que llamase su atención, lo que suma complejidad al intento de explicar lo ocurrido.

Tratando de resolver la incógnita, la investigación sobre los hechos podría demorarse, como mínimo, un mes, según ha apuntado el ministro de Transportes, que estará en Adamuz para trasladar “in situ” sus condolencias a todos los afectados por la tragedia.

Por el momento, en este contexto y con la escasa información sobre el siniestro, se baraja la posibilidad de que un fallo mecánico del tren Iryo hubiese producido la rotura de algún elemento, desembocando todo ello en el descarrilamiento y el fatal choque con el otro convoy.

A ese respecto, se investigará si había algún problema con la rodadura del tren italiano o si hubo un desprendimiento de algún otro elemento.

Con el exceso de velocidad siendo un improbable por sí solo por el punto en que ha ocurrido todo, la otra opción que se analizará es si, pese a haber sido renovado el tramo en mayo, hubo algún problema en la vía.

Por el momento, tan solo hay hipótesis y demasiadas incógnitas ante una tragedia que ha sacudido a toda España.