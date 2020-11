Solo quedan unos pocos en India

Encontrar a este animal no es fácil. De hacerlo, sería únicamente (hasta donde se sabe) en las selvas de Odisha, precisamente donde dio con este el joven fotógrafo Soumen Bajpayee. Los registros no son demasiado reveladores. Sabe que en 2006 el estado albergaba alrededor de 45, u na cifra que se redujo a unos 28 de cara a 2015.

Para 2016, el doctor Bivash Pandav, del Instituto de Vida Silvestre de la India (WII), declaraba en un diario local que no creía que quedasen más de “siete u ocho”. En cuanto a la actualidad, no hay datos determinantes, puesto que los tigres son de por sí muy esquivos y no hay un registro oficial, pero medios como ‘The Sun’ afirman que quedan alrededor de 6.