Dentro de nada podremos disfrutar de la espectacular ‘luna de fresa’ , como se conoce el particular plenilunio de junio que da la bienvenida al verano. ¿Cómo y cuándo podremos verla?

No será una superluna, no obstante, puesto que este término polémico se utiliza con exactitud para referirse únicamente a los plenilunios que se producen a una distancia máxima de 360.000 kilómetros del centro de la Tierra, lo que se conoce como el ‘perigeo lunar’. Hay que recordar, eso sí, que no se trata de un término oficial.