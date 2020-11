Sin asteroide, los dinosaurios seguirían dominando la Tierra, dice un estudio

¿Qué hubiera pasado si hace 66 millones de años un asteroide no hubiera impactado en la Tierra ? Según un nuevo estudio , que los dinosaurios seguirían dominando el planeta. Esto desmiente todas las investigaciones anteriores, que afirmaban que estaban en declive en el momento de su extinción.

El árbol genealógico de los dinosaurios

Su estudio, publicado en la revista ‘ Royal Society Open Science ’, encontró que los dinosaurios no estaban en declive antes del impacto del asteroide , lo que contradice algunos estudios anteriores. Los autores también sugieren que si no hubiera ocurrido el impacto, los dinosaurios podrían haber continuado siendo el grupo dominante de animales terrestres en el planeta.

"Sin embargo, mostramos que si amplía el conjunto de datos para incluir árboles genealógicos de dinosaurios más recientes y un conjunto más amplio de tipos de dinosaurios, los resultados no apuntan realmente a esta conclusión; de hecho, solo la mitad de ellos lo hacen".

Joe Bonsor dijo: "El punto principal de nuestro artículo es que no es tan simple como mirar algunos árboles y tomar una decisión: los grandes sesgos inevitables en el registro fósil y la falta de datos a menudo pueden mostrar una disminución en las especies, pero esto puede no ser un reflejo de la realidad en ese momento”.

Algunos dinosaurios estaban prosperando

“Nuestros datos actualmente no muestran que estuvieran en declive, de hecho algunos grupos como los hadrosaurios y ceratopsianos estaban prosperando y no hay evidencia que sugiera que se habrían extinguido hace 66 millones de años si no hubiera ocurrido el evento de extinción", añade este investigador.