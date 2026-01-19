Alberto Rosa 19 ENE 2026 - 18:34h.

Así lo ha confirmado el director gerente del centro, Albert Salazar, que ha comparecido en rueda de prensa

Última hora sobre el estado de salud de Salvador Illa: ingresó en la UCI con un cuadro hiperagudo de dolor y dificultad en la movilidad

Compartir







El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, continúa ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Se encuentra "bien y estable", aunque este domingo sigue con las pruebas que empezaron el sábado por la tarde a raíz de un dolor muscular tras practicar deporte. El socialista sufre una osteomielitis púbica, en proceso de naturaliza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva".

Así lo ha confirmado el director gerente del centro, Albert Salazar, que ha comparecido en rueda de prensa para actualizar la última hora del estado de salud de Illa, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la "osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'". Tras las prueba practicadas, el equipo médico ha concluido que Illa no ha sufrido ningún patología grave -ni ictus ni tumor, entre otras dolencias- y se está trabajando para acabar de concretar el diagnóstico, aunque todo apunta que el origen de su afección es inflamatoria. El president deberá permanecer ingresado durante dos semanas para seguir un tratamiento de rehabilitación que le permita recuperarse del "déficit motor" que presenta en las piernas.

Un Un TAC y un cultivo para determinar la afección

Según ha informado Europa Press este lunes, se le ha hecho una tomografía axial computarizada (TAC), y aunque "todo apunta" a que padecería un problema inflamatorio, se requerirán más pruebas y más tiempo para determinar el origen de la dolencia del presidente. Más allá del TAC, se le ha hecho también un cultivo médico para poder identificar microorganismos causantes de una posible infección bacteriana y está tomando analgésicos y antibiótico por un pico de fiebre que ha tenido.

El cuadro clínico que presenta Illa, según fuentes médicas conocedoras, es un cuadro "poco común", aunque no es extraño ni refiere a una enfermedad rara, por los datos que conocen hasta el momento. A lo largo de este lunes se conocerán más resultados de las pruebas diagnósticas, y se informará, mediante un comunicado u otra rueda de prensa del equipo médico que le atiende, de su estado de salud. La agencia de noticias a añadido que Illa está siguiendo desde el hospital toda la información ligada al accidente de tren de Adamuz.