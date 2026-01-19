El famoso diseñador siempre contó con el apoyo de su familia y con el respaldo financiero de su padre

El famoso diseñador italiano, Valentino Garavani, ha muerto a los 93 años en su casa en Roma, según informa 'La Repubblica'. Dedicó toda su vida a la moda, al lujo y a la estética. Y un claro ejemplo de ello son sus colecciones que aspiraban a captar la belleza.

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti ha dado la noticia a través de redes sociales: "Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en PM23, en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas".

Valentino Garavani y su flechazo por la moda

Valentino Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, provincia de Milán. El flechazo por la moda le llegó con tan solo seis años, cuando empezó a pasar más tiempo en la tienda de telas de su tía.

El famoso diseñador siempre contó con el apoyo de su familia y con el respaldo financiero de su padre, quien le ayudó a trasladarse a París. En la Ville Lumière, se matriculó en la prestigiosa escuela de la Chambre Syndicale de la Haute Couture en París y fue destinado al taller de Jean Dessès, donde aprendió todo sobre los diseños de la ropa.

Después, creó su propio estudio en Roma y diseñó para mujeres tan grandes como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn o la princesa Diana de Gales. Garavani -creador del ya mítico 'rojo Valentino'- estaba retirado desde 2008. Ahora, con su muerte, también se marcha ese nivel de glamour que tan solo portaba él.