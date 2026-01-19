El presidente del Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, que empezará en la próxima medianoche

La recreación del accidente mortal de los dos trenes en Adamuz, Córdoba: "El maquinista no tuvo capacidad de reacción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba) y ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales.

Además ha decretado tres días de luto oficial, que empezarán en la próxima medianoche hasta el jueves, según ha trasladado en una comparecencia desde la localidad cordobesa, junto a varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Sánchez dice ser consciente de que la sociedad española se pregunta "qué ha sucedido" y cómo ha podido ocurrir esta "tragedia". "El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta", ha señalado, asegurando que se esclarecerán las causas del siniestro. "Vamos a dar con la verdad", ha manifestado.

Así, ha subrayado que cuando se conozca "la respuesta del origen de la tragedia" se pondrá en conocimiento de la opinión pública "con total transparencia".

Mientras tanto, ha pedido a los ciudadanos que "accedan a información oficial" y también a través de medios de comunicación "contrastados" para evitar "los bulos, la desinformación" que afirma, se extiende y genera mucha zozobra y mucho dolor a las víctimas y los familiares como, dice, se ha visto en tragedias anteriores.