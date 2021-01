Para no enfermar, el Gobierno hace hincapié en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, no tomar medicamentos si no lo ha recomendado un médico, y a continuación, unos hábitos de alimentación que favorezcan a tu cuerpo con el frío extremo: beber mucho líquido, sobre todo agua, tomar bebidas calientes, evitar el alcohol y comer variado. Es importante incluir en nuestra dieta “mucha fruta”, apuna.