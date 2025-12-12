La madre de la niña ofrecía a adultos a la menor a cambio de dinero u otras prebendas

Todos conocían la indefensión del niño asesinado en Almería pero nadie actuó: ni la familia ni el colegio denunciaron

JaénLa Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha detenido en Linares, Jaén, a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años con el consentimiento de la madre, que también ha sido arrestada.

Según ha informado la Junta este viernes, la investigación, llevada a cabo por agentes del Área de Protección al Menor, se inició a comienzos de octubre tras tener información de una posible situación de grave riesgo de una menor de 8 años que podría estar siendo víctima de agresiones físicas y ofrecida a adultos para ser prostituida.

La menor sufría agresiones físicas por parte de su madre

La Policía comprobó que efectivamente existían indicadores de riesgo y desprotección que ponían en peligro el cuidado y la atención de necesidades básicas de la niña y obtuvo testimonios de personas del entorno de la menor que ratificaron que venía sufriendo agresiones físicas por parte de su madre y que además esta consentía que un adulto, vecino de la familia, le realizara tocamientos a cambio de dinero y otras prebendas.

Entre los días 12 y 13 de noviembre fueron detenidos el presunto abusador y la madre, que se encontraba acompañada de su otra hija, de un año de edad, que le fue retirada por los agentes y entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y fiscales, que emitieron órdenes de alejamiento respecto a la menor víctima, que se encuentra fuera de Andalucía a cargo provisionalmente de otros familiares.