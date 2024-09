Tirso toma una importante decisión tras lo ocurrido con su nieta Irene: "Ha llegado el momento de que despierte"

Un encierro que no le ha dado para darse cuenta de lo que estaba pasando con su familia. Un Nelson completamente hundido no es capaz de seguir adelante ni hacerse cargo de su hijo en común con Irene y es que todo lo que tiene que ver con este bebé le recuerda a la que, hasta el momento de su muerte, era el amor de su vida.

Y, es que, todos están pasando por un proceso muy complicado. Este no era consciente del mal momento que atraviesa Jimena, que con la muerte de Irene ha perdido una hija, hasta que ella se sinceraba con su padre: "He estado volcada en mi trabajo para no pensar y tomando pastillas para no seguir adelante. Me gustaría meterme en la cama y no salir jamás, cada día me cuesta más encontrar una razón para levantarme por las mañanas".