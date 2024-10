El trágico duelo final de ‘Entrevías’, protagonizado por el ingenio de Tirso Abantos y la crueldad de Romero

Pero cuando Romero llega al punto de encuentro, lo hace empuñando un arma … Tirso le indica que el maletín está dentro de la nave que está a punto de ser demolida, pero también le avisa que no será fácil dar con él si le mata, pues se ha encargado de esconderlo .

Romero, arma en mano, obliga a Tirso a dirigirse al interior de la nave. Cuando llegan al contenedor en el que Tirso había dejado el maletín, Romero cree haber ganado al ferretero… Pero Abantos tiene un as en la manga: deja que la puerta del contenedor, que solo puede abrirse desde fuera, se cierre. Romero tiene acceso así a su maletín, sí, pero no al exterior, pues el contenedor no puede abrirse y el edificio está a punto de ser volado por los aires.