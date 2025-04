El derecho de los hermanos a crecer juntos: así es el compromiso de Aldeas Infantiles SOS

La figura de los hermanos es esencial para los niños y niñas que crecen en acogimiento y ayuda a reducir el trauma que se produce tras la separación familiar. Fátima, la mayor de tres hermanas, cuenta que cuando estuvo en el primer centro de acogida su hermana pequeña no estaba con ellas. Esta separación le causaba nervios e incertidumbre al no saber cómo estaba la pequeña. “En Aldeas, dos años después, entramos las tres juntas en la misma casa. Así fue mucho mejor”, detallaba.

Tamara tiene 25 años. Durante su infancia creció con sus tres hermanos en la Aldea Infantil SOS de Zaragoza. La joven explica que, si no hubiera mantenido la relación con sus hermanos al entrar al proceso de acogida, su vida no sería igual: “Sin mi hermana, no sería la persona que soy hoy en día, no tendría tanta fuerza y no sé si hubiese salido adelante. Al final, todo lo que he conseguido ha sido gracias a permanecer con mi hermana”.