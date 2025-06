AliExpress ha rebajado 300€ este smartphone POCO ¡solo durante la Promo de Verano!

telecinco.es 18 JUN 2025 - 13:06h.

El POCO X7 Pro protagoniza uno de los mayores ofertones de la Promo de Verano de AliExpress con un descuento especial del 57% por tiempo limitado.

5 ofertones para aprovechar la Promo de Verano de AliExpress: ¡descuentazos de hasta el 80%!

Si has decidido que es el momento de renovar tu teléfono móvil, no podías haber escogido mejor ocasión. La Promo de Verano de AliExpress está en marcha hasta el 25 de junio, ofreciendo descuentos de hasta el 80% en grandes marcas y en todas las categorías de su catálogo, sobre todo en teléfonos móviles. Una oportunidad que no puedes desaprovechar, y que además puedes exprimir al máximo con los siguientes cupones de descuento, válidos para la mayoría de chollos de esta tienda online:

NEWMALLES02 - 2 € de descuento en compras mínimas de 15 €.

- 2 € de descuento en compras mínimas de 15 €. NEWMALLES04 - 4 € de descuento en compras mínimas de 29 €.

- 4 € de descuento en compras mínimas de 29 €. NEWMALLES10 - 10 € de descuento en compras mínimas de 69 €.

- 10 € de descuento en compras mínimas de 69 €. NEWMALLES20 - 20 € de descuento en compras mínimas de 139 €.

- 20 € de descuento en compras mínimas de 139 €. NEWMALLES40 - 40 € de descuento en compras mínimas de 279 €.

- 40 € de descuento en compras mínimas de 279 €. NEWMALLES50 - 50 € de descuento en compras mínimas de 349 €.

- 50 € de descuento en compras mínimas de 349 €. NEWMALLES60 - 60 € de descuento en compras mínimas de 439 €.

Aunque una de las mejores propuestas de esta tanda de ofertas la protagoniza el sello de teléfonos POCO. Estos terminales, famosos por su relación calidad/precio, tienen en el Smartphone POCO X7 Pro uno de los mejores ejemplos de lo que ofrecen. Este modelo es potente, es compacto y sorprendentemente eficiente, pero ahora también es sorprendentemente barato gracias a un descuento del 57% que tiene en AliExpress. Te lo puedes llevar por menos de 220 €, en lugar de los 520 € que suele costar. Si sigues leyendo, descubrirás que vale mucho más de lo que cuesta.

Comprar en AliExpress por ( 519,98 ) 219,99 €

Smartphone POCO X7 Pro

Si quieres máxima potencia por poco precio, el Smartphone POCO X7 Pro te va a encantar. Su procesador Dimensity 8400-Ultra de 4 nm alcanza los 3,25 GHz, ofreciendo un rendimiento sorprendente en cualquier tipo de app, sea una herramienta de trabajo o un juego de última generación, es ideal para editar vídeo con aplicaciones como CapCut o más potentes. Un componente clave al que se suman sus 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, para que puedas mover tus apps sin ralentizaciones y guardar todo lo que necesites sin preocuparte por el espacio.

Su apuesta por la calidad también queda reflejada en la pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas que posee, con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Ofrece una experiencia visual espectacular, rematada por los 3200 nits de brillo máximo que posee y su compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision o HDR10+, que dan más contraste y aprovechan al máximo las luces y sombras de cualquier contenido multimedia.

En fotografía y vídeo, te sorprenderá su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañada por una ultra gran angular de 8 MP. Podrás grabar en 4K e incluso a cámara lenta a 960 FPS, o con doble vídeo combinando su cámara frontal de 20 MP, con anillo de luz suave, que también es ideal selfies y videollamadas perfectas incluso de noche. Y todo esto, además, con una batería de 6000 mAh que se carga en minutos gracias al sistema HyperCharge de 90 W que tiene.

5G, lector de huella, altavoces con Dolby Atmos, eficiencia, autonomía... Es uno de los mejores smartphone Android que puedas encontrar, y la Promo de Verano de AliExpress te lo deja en solo 219,99 €. ¿Vas a dejar que se te escape?

