5 ofertones para aprovechar la Promo de Verano de AliExpress: ¡descuentazos de hasta el 80%!

telecinco.es 16 JUN 2025 - 11:53h.

AliExpress trae la Promo de Verano descuentazos únicos, en una gran variedad de productos, del 16 hasta el 25 de junio

Compartir







¿A ti también te pasa que llega junio y el cuerpo te pide renovar media casa, cambiarte media ropa del armario y encima caprichitos para las vacaciones? Pues prepárate, porque AliExpress se ha marcado una de esas campañas que cuesta ignorar. Desde el 16 hasta el 25 de junio, tienen activa la Promo de Verano con descuentazos que no tienen desperdicio. Y no, no hace falta gastarte un dineral para aprovecharlos. (Aunque estos códigos no se aplican a teléfonos, consolas Switch, tabletas Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony, y tampoco a productos virtuales. Además, no son compatibles con otras promociones activas):

ES02 o NEWMALLES02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€

o : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€ ES04 o NEWMALLES04 : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€

o : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€ ES10 o NEWMALLES10 : 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

o : 10€ de descuento en compras mínimas de 69€ ES20 o NEWMALLES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€

o : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€ ES40 o NEWMALLES40 : 40€ de descuento en compras mínimas de 279€

o : 40€ de descuento en compras mínimas de 279€ ES50 o NEWMALLES50 : 50€ de descuento en compras mínimas de 349€

o : 50€ de descuento en compras mínimas de 349€ ES60 o NEWMALLES60: 60€ de descuento en compras mínimas de 439€

Desde gadgets para la casa, moda, decoración o ese ventilador que cada año piensas comprar y al final no llega. Pues este es el momento. Y ojo, que no se trata solo de descuentos genéricos. Hay también productos seleccionados con rebajas jugosas que merecen echarles el ojo. Para que no te pille el toro y puedas aprovechar al máximo la Promo de Verano de AliExpress te dejamos 5 ideas muy fáciles para exprimir estas ofertas de verano como se debe. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sigue leyendo!

El Huawei Watch GT 5 Pro está construido con materiales que marcan la diferencia: aleación de titanio de grado aeroespacial y cristal de zafiro. Resistente, ligero y con ese toque premium que no pasa desapercibido.

Lo interesante está en lo que hace por ti: permite seguir deportes como el trail running, el golf o la apnea con métricas avanzadas y rutas en tiempo real directamente desde la muñeca. La autonomía es otro punto fuerte, porque aguanta hasta 14 días sin cargarlo, que es justo lo que uno espera de un reloj pensado para acompañarte a todas partes.

En cuanto a salud no se queda atrás. Incluye funciones como ECG, seguimiento del sueño y control específico para la salud femenina. Además, incluye una suscripción de tres meses a HUAWEI Health+, con entrenamientos, meditaciones guiadas y más, para sacar el máximo partido desde el primer día.

Durante la Promo de Verano de AliExpress, puedes conseguirlo con un descuentazo de 659 euros. Y recuerda aplicar los códigos de descuento al hacer la compra.

Comprar en AliExpress con descuento

En cuanto te los pones, ya se nota que estás ante unos auriculares inalámbricos diferentes. Los Bose QuietComfort SC no solo son ligeros y cómodos, sino que tienen una cancelación de ruido activa y pasiva que realmente funciona. Y si quieres estar pendiente del entorno, cambias al modo Aware y listo, sin necesidad de quitártelos.

El sonido es de alta fidelidad, con la posibilidad de ajustar graves, medios y agudos como prefieras. Tienen autonomía para unas 24 horas de uso continuo, así que no hace falta estar pendiente de cargarlos todo el rato. Y si se te olvidan, con solo 15 minutos de carga ya tienes para más de dos horas y media de música. Se pueden usar también con cable, tienen un micrófono integrado, y con la función multipunto puedes alternar entre dispositivos sin hacer malabares con las conexiones. Ahora mismo están rebajado de 212 euros, pero recuerda aplicar los códigos de descuento.

Comprar en AliExpress con descuento

El Lefant M210 Pro es uno de esos robots aspiradores que sorprenden, no por lo que promete, sino por lo que cumple. Gracias a su tecnología FreeMove 3.0 y sensores de infrarrojos mejorados la limpieza se vuelve más sencilla. Es capaz de moverse con soltura entre muebles, sube alfombras sin problema y evita escaleras.

Tiene una potencia de succión bastante importante, pensada incluso para hogares con mascotas, con una boca sin rodillos que evita que se enreden los pelos. El depósito es 500 ml, y el diseño compacto permite que llegue a zonas que otros no pueden. Tiene función de fregar en seco y húmedo si se le añaden los accesorios compatibles. Desde la app se controlan sus seis modos de limpieza, adaptándose según el momento y el tipo de suciedad.

Tiene hasta 120 minutos de autonomía, y cuando se está quedando sin batería, vuelve solo a su base. Durante la campaña, cuenta con 160 euros de descuento, pero asegúrate de introducir el código al completar la compra.

Comprar en AliExpress con descuento

El Aigostar Smart Ross no es el típico ventilador de torre. Se conecta al móvil por Wi-Fi o Bluetooth y, si te va el control por voz, también es compatible con Alexa y Google Home. Tiene tres modos de funcionamiento (normal, natural y noche), cada uno pensado para un tipo de uso, ya sea para refrescar rápido o mantener el ambiente agradable mientras duermes.

Es silencioso, con solo 40 dB de ruido, y tiene un temporizador de hasta 24 horas, lo cual se agradece para no tener que estar pendiente. La oscilación de 70° reparte el aire por la estancia sin que tengas que moverlo de sitio. Todo se puede controlar desde el mando a distancia o viendo los ajustes en su pantalla LED. Además, su diseño compacto permite colocarlo en cualquier rincón sin estorbar. ¿Lo mejor? Que puede ser tuyo rebajado 121 euros durante la Promo de Verano de AliExpress, aprovecha a aplicar los cupones de descuento.

Comprar en AliExpress con descuento

El smartphone realme GT 7 es nuestra última idea para sacar el máximo partido a la Promo de Verano de AliExpress. Con una batería de 7000 mAh y carga ultrarrápida de 120 W, llega al 100% de carga en poco más de 40 minutos. Su pantalla Pro-Esports de 6000 nits da un brillo y calidad de imagen impresionante, incluso bajo el sol.

El procesador Dimensity 9400e junto con memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0 permiten abrir apps, jugar o grabar sin que se ralentice o se quede pillado. Otras de sus prestaciones a destacar son su cámara principal Sony de 50 MP y la opción de grabación en 4K a 60 fps, incluso bajo el agua. Resistente al polvo y al agua con certificación IP69, es un móvil todoterreno de verdad. Y en esta promoción, el descuento es de 367 euros, ¿a qué esperas para hacerte con él?

Comprar en AliExpress con descuento

Y esto es solo una pizca de todo lo que te espera en la Promo de Verano de AliExpress. Hay muchísimos más chollos repartidos por cada rincón de la web, así que si quieres ahorrar de verdad este junio, más te vale echar un buen vistazo. ¡No digas que no avisamos!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.