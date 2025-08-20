La Cámara GoPro Max graba vídeo en 360º a resolución 5k, cabe en la mano y está rebajada casi 500 €

telecinco.es 20 AGO 2025 - 13:44h.

La GoPro Max inmortaliza cualquier escena con calidad profesional, es compacta, duradera y está baratísima con la Vuelta al Cole de AliExpress.

La Vuelta al Cole ha empezado en AliExpress con grandes ofertas hasta el 27 de agosto. La oportunidad perfecta para hacer buenas compras a precios irrepetibles, sobre todo si estás buscando una cámara para grabarte viajando o haciendo deporte. ¿Estás buscando una buena? Pues ahora vas a poder hacerte con la Cámara GoPro Max a un precio bajísimo, sobre todo con los cupones de descuento de AliExpress:

MEDIASETESBS02 - 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

- 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores. MEDIASETESBS03 - 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

- 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores. MEDIASETESBS05 - 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

- 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores. MEDIASETESBS10 - 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

- 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores. MEDIASETESBS15 - 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

- 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores. MEDIASETESBS25 - 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

- 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores. MEDIASETESBS35 - 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

- 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores. MEDIASETESBS45 - 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

- 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores. MEDIASETESBS55 - 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

- 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores. MEDIASETESBS60 - 60 € de descuento en compras de 429 € o superiores.

Este modelo cuesta más de 740 € y está rebajado a poco más de 261 €, pero con el cupón BSES28 te lo llevas por 206 €. Y lo mejor no es su precio, sino todo lo que ofrece: graba vídeo a 360º en altísima definición, captura incluso las escenas más frenéticas y cabe en la palma de la mano. ¡No hay otra igual por ese precio!

Lo mejor de esta cámara

Graba vídeo 360º a una resolución mayor que el 4K.

Puede convertir grabaciones 360º en clips para redes fácilmente con la app GoPro Quik.

Puede grabar como una GoPro tradicional a resolución HD y 2K.

Es muy ligera y resistente, perfecta para deportes extremos.

Comprar en AliExpress por ( 744,17 € ) 261,94 €

Cámara GoPro Max

Dos modos para grabar según tus necesidades y un diseño compactísimo y robustísimo. Esas son las principales ventajas de la Cámara GoPro Max. Puedes usarla en modo HERO para grabar de forma clásica en altas definiciones, o en modo 360º para capturar un vídeo totalmente inmersivo que grabe todo a tu alrededor.

Elimina el palo de sujeción automáticamente para que parezca que todo ha sido grabado con un dron profesional y hasta cuenta con funciones de cámara lenta. Es sumamente versátil y completa, ideal si te gustan los deportes de aventura, creas o contenido o simplemente quieres inmortalizar momentos.

¿Qué opinan quienes la tienen?

La calidad de vídeo que ofrece en las escenas más dinámicas, y su capacidad para grabar 360º, es lo que más valoran quienes tienen ya esta cámara. Las reseñas dejan claro que enamora a quien la tiene:

"Es una pasada. Da un juego brutal a la hora de grabar situaciones donde no quieres perderte nada que pase a tu alrededor."

"La calidad es increíble, vídeos cristalinos, incluso en escenas movidas."

"La he usado desde que la recibí en Navidades y os puedo asegurar que con ella consiguéis la toma que queráis."

Comprar en AliExpress por ( 744,17 € ) 261,94 €

Aprovecha la Vuelta al Cole de AliExpress, con la rebaja más el cupón BSES28, y tendrás esta cámara para deportistas a un precio verdaderamente ridículo.

