01 SEP 2025 - 11:54h.

Los Sony WH-1000XM5 duran hasta 30 horas, tienen ecualizadores inteligentes, asistentes de voz y una cancelación de ruido que es la envidia del resto.

Los mejores auriculares inalámbricos del 2025: Apple, Xiaomi, JBL ¿cuál comprar?

Te gusta poner ese álbum que se ha convertido en tu rincón de seguridad, darle al "play" y evadirte de todo... hasta que tu vecino empieza a hacer obras. Los nuevos auriculares han mejorado mucho su tecnología de cancelación de ruido, aunque pocos están a la altura de los Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5, que ofrecen un sistema de cancelación inteligente, una autonomía muy por encima de los demás auriculares y, además, un descuento del 24% en AliExpress.

Los tienes disponibles por menos de 270 €, cuando normalmente cuestan en torno a los 360 €. Además de su precio, lo que los hace tan especiales es que duran hasta 30 horas, ofrecen un sonido impecable, adaptan el sonido según el entorno y tienen una tecnología de cancelación inteligente que funciona tanto al escuchar como al hablar. Lo bordan en todos los sentidos, tanto si los quieres para escuchar música como para jugar o trabajar.

Lo mejor de estos auriculares sin cable

La cancelación de ruido funciona de forma inteligente y hace que tu voz suene perfecta también en llamadas.

Su batería dura hasta 30 horas sin cargar, y además tiene sistema de carga ultrarrápida.

Las almohadillas de lujo que trae son comodísimas, perfectas para pasar muchas horas con los cascos.

El control de sonido se adapta al entorno y cuenta incluso con asistente de voz integrado.

Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5

Hay tres cosas por las que los Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5 se desmarcan, y mucho, de la competencia: su autonomía de 30 horas, su cancelación de ruido activa e inteligente y su diseño tradicional y cómodo. Usan un sistema de micrófonos avanzado para que, junto con su optimizador automático, el ruido ambiental desaparezca tanto al escuchar música como al usar sus micrófonos para hablar. Logran un silencio absoluto, no una reducción de ruido.

Se pueden configurar a tu gusto para la música que escuches, tienen soporte para sonido de alta resolución e incluso para las tecnologías envolventes más modernas (como 360 Reality Audio o LDAC). Logran incluso que las llamadas suenen mejor, por eso son tan buenos si viajas mucho y quieres aislarte al hablar con tus compañeros, familia o clientes.

¿Qué opinan quienes los usan?

Lo que más se valora en todas las reseñas de estos auriculares sin cable de Sony es su cancelación de ruido, junto con la calidad de sonido que ofrecen. Aquí puedes leer algunas valoraciones:

"Buscaba unos auriculares que me permitieran evadirme del ruido exterior y sumergirme de forma inmersa en cualquier cosa que esté haciendo [...], y la verdad es que ha cumplido e incluso superado mis expectativas."

"La calidad de sonido es muy buena. Y las configuraciones que ofrece la aplicación también me han gustado mucho, lo que personaliza mucho más la experiencia de uso"

"Llevo meses usándolos y han sido mi mejor compra con diferencia. La cancelación de ruido está muy bien lograda, te cancela el ruido como dice la palabra y no todos los sonidos."

