No vas a encontrar unos auriculares gaming con una relación calidad/precio como estos MSI por menos de 25€

telecinco.es 05 SEP 2025 - 12:54h.

Con almohadillas intercambiables, sonido envolvente 3D y micrófono acoplable, los MSI Maestro 300 están rebajados a menos de 23 € en PcComponentes.

Los mejores auriculares gaming en relación calidad- precio del 2025

Tener unos buenos auriculares es una de las cosas que más marca la diferencia a la hora de disfrutar de un videojuego. Es la guinda para sumergirse por completo en la partida, incluso para tener cierta ventaja cuando compites online. Si estás buscando unos buenos, y no quieres pagar una fortuna, ahora mismo tienes los Auriculares gaming MSI Maestro 300 rebajados de 47 € a menos de 23 € en PcComponentes. Y por diseño, ergonomía y calidad, no hay nada igual a ese precio.

No exageramos. Estos cascos de diadema cuentan con un refuerzo de espuma que acolcha en el contacto con la cabeza, y además tienen almohadillas intercambiables. Si añades a esto una tecnología de sonido 3D, configuración completa vía app de MSI y hasta un micrófono extraíble con una calidad de primera, el resultado es justo el que buscabas.

Lo mejor de este headset gamer

Ofrecen un sonido totalmente envolvente en 3D, con cientos de opciones de configuración a través de la app para PC.

Las almohadillas se pueden cambiar para que elijas entre espuma o cuero.

Pesan meno sde 250 gramos, por lo que no molestan en largas sesiones de juego.

Son compatibles con todo, y traen un pequeño panel de control para regular el volumen o silenciar directamente.

Comprar en PcComponentes por ( 46,99 ) 22,99 €

Auriculares gaming MSI Maestro 300

El bajísimo precio que tienen es lo que más llama la atención con los Auriculares gaming MSI Maestro 300, aunque no es lo único por lo que destacan. Para empezar, hay que tener en cuenta que ofrecen una calidad de sonido sobresaliente con tan solo 247 gramos de peso, y que están hechos para transpirar y ser cómodos aunque pases horas y horas jugando con ellos puestos. Además, su micrófono desmontable capta muy bien la voz, algo esencial si juegas con amigos online.

Por supuesto, los puedes usar como auriculares para ver series, películas o hasta escuchar música. De hecho, como tienen puerto USB-C y un adaptador, puedes conectarlos a lo que quieras, sea un PC, una consola, un teléfono o cualquier otro aparato. Recomendadísimos para jugones, pero también para quienes buscan un sonido envolvente y de calidad sin pagar una fortuna.

¿Qué opinan quienes los usan?

Hemos recopilado varias opiniones de los MSI Maestro 300 de usuarios reales. Personas que han comprado estos auriculares y que, como podrás ver, han quedado más que satisfechas con lo que ofrecen.

"¡Un headset soberbio! Ha aguantado caídas e incluso derrames, el sonido es increíble y la calidad del micrófono es genial."

"Me han gustado mucho. La calidad de los materiales es buena y también me ha gusto que incluyan almohadillas de malla y cuero proteico."

"Construcción firme y solida. La calidad de sonido es épica y bien equilibrada. Es el mejor paquete con toda las opciones que trae."

Comprar en PcComponentes por ( 46,99 ) 22,99 €

