AliExpress hunde el precio de este Redmi 8A a solo 44€: IA en un móvil todoterreno

Memoria ampliable, puertos USB-C y 3,5 mm, cámara con IA integrada, carga rápida de 18 W, batería de 5000 mAh... Redmi lo ha vuelto a hacer.

No tienes que pagar una fortuna para tener un buen teléfono móvil. Si eres de los que buscan terminales con una ajustadísima relación calidad/precio, o quieres algo barato que regalar o que usar como teléfono de trabajo, no busques más: el Smartphone Redmi 8A cunde mucho más de lo que cuesta, sobre todo ahora que está rebajado de más de 75 € a poco menos de 44 € en AliExpress.

Es pequeño, pero con buena pantalla; es potente, pero con muy buena batería, y no se olvida ni de las cámaras, ni de las expansiones de memoria, ni del rendimiento para juegos. No vas a encontrar otro igual por ese precio.

Lo mejor de este teléfono móvil

La batería de 5000 mAh dura más de un día sin despeinarse.

Tiene una cámara trasera con IA y una frontal de 8 MP que dan una calidad muy superior a lo que podría parecer.

Es un teléfono muy seguro, cuenta incluso con desbloqueo facial con IA, como los terminales de gamas superiores.

Incluye puerto de 3,5 mm para auriculares y para usar la radio sin internet.

Comprar en AliExpress por ( 75,84 ) 43,99 €

Smartphone Redmi 8A

Lo cierto es que son muchas las razones que hacen destacar al Smartphone Redmi 8A frente a prácticamente todos los modelos del mismo precio: es potente, es compacto, es resistente, es seguro y es muy versátil. Sorprende a nivel de rendimiento gracias a su procesador Snapdragon y su memoria, que puede con todas las apps del momento e incluso con algunos juegos exigentes. Además, su memoria de 32 GB se puede ampliar hasta 2 TB con la ranura microSD, así que el espacio nunca será un problema con él.

Tiene una batería que ofrece una autonomía soberbia, y sus cámaras rinden mucho mejor de lo esperable para los MP que tienen (12 la trasera y 8 la frontal) gracias a su lente y a la IA integrada. Tiene buen tamaño gracias a su pantalla HD+ de 6,22", y el puerto jack de 3,5 mm junto al USB-C es la guinda. Si hay otro apagón, este sí podrás usarlo como radio. Es perfecto para estudiantes y como teléfono profesional.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Todo lo que es capaz de hacer, para lo poco que cuesta, es lo que enamora a todos los que tienen este teléfono de Redmi. A continuación, puedes ver varias reseñas de compradores reales:

"¡Un teléfono móvil económico, pero estoy muy feliz con la calidad y las funciones! "

"Lo compré para un niño y la calidad me sorprendió, vino con un cargador, película, funda, muy bien protegido."

"El teléfono es muy bueno, sirve además de un teléfono moderno y el precio era excepcional. Se lo recomiendo a todos."

