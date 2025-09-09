Logo de telecincotelecinco
AliExpress hunde el precio de este Redmi 8A a solo 44€: IA en un móvil todoterreno

¡No te pierdas este ofertón!
No tienes que pagar una fortuna para tener un buen teléfono móvil. Si eres de los que buscan terminales con una ajustadísima relación calidad/precio, o quieres algo barato que regalar o que usar como teléfono de trabajo, no busques más: el Smartphone Redmi 8A cunde mucho más de lo que cuesta, sobre todo ahora que está rebajado de más de 75 € a poco menos de 44 € en AliExpress.

Es pequeño, pero con buena pantalla; es potente, pero con muy buena batería, y no se olvida ni de las cámaras, ni de las expansiones de memoria, ni del rendimiento para juegos. No vas a encontrar otro igual por ese precio.

Lo mejor de este teléfono móvil

  • La batería de 5000 mAh dura más de un día sin despeinarse.
  • Tiene una cámara trasera con IA y una frontal de 8 MP que dan una calidad muy superior a lo que podría parecer.
  • Es un teléfono muy seguro, cuenta incluso con desbloqueo facial con IA, como los terminales de gamas superiores.
  • Incluye puerto de 3,5 mm para auriculares y para usar la radio sin internet.

Comprar en AliExpress por (75,84) 43,99 €

Lo cierto es que son muchas las razones que hacen destacar al Smartphone Redmi 8A frente a prácticamente todos los modelos del mismo precio: es potente, es compacto, es resistente, es seguro y es muy versátil. Sorprende a nivel de rendimiento gracias a su procesador Snapdragon y su memoria, que puede con todas las apps del momento e incluso con algunos juegos exigentes. Además, su memoria de 32 GB se puede ampliar hasta 2 TB con la ranura microSD, así que el espacio nunca será un problema con él.

Tiene una batería que ofrece una autonomía soberbia, y sus cámaras rinden mucho mejor de lo esperable para los MP que tienen (12 la trasera y 8 la frontal) gracias a su lente y a la IA integrada. Tiene buen tamaño gracias a su pantalla HD+ de 6,22", y el puerto jack de 3,5 mm junto al USB-C es la guinda. Si hay otro apagón, este sí podrás usarlo como radio. Es perfecto para estudiantes y como teléfono profesional.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Todo lo que es capaz de hacer, para lo poco que cuesta, es lo que enamora a todos los que tienen este teléfono de Redmi. A continuación, puedes ver varias reseñas de compradores reales:

  • "¡Un teléfono móvil económico, pero estoy muy feliz con la calidad y las funciones! "
  • "Lo compré para un niño y la calidad me sorprendió, vino con un cargador, película, funda, muy bien protegido."
  • "El teléfono es muy bueno, sirve además de un teléfono moderno y el precio era excepcional. Se lo recomiendo a todos."

