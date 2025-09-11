telecinco.es 11 SEP 2025 - 13:12h.

El Roborock Qrevo 5AE no tiene rival: detecta obstáculos y superficies, tiene hasta 4 mapas, sistema antienredos y una base de limpieza completísima.

Los mejores robots aspiradores de este año

Hablar de un mundo en el que no hay que barrer, ni aspirar, ni fregar los suelos suena a utopía. Pero la realidad es que eslo que puedes conseguir con el Robot aspirador y friegasuelos Roborock Qrevo. Este aparato usa un sistema de doble mopa combinado con una potencia de 12.000 Pa para arrasar con la suciedad en cualquier tipo de suelo, incluyendo alfombras. Además, se limpia solo con su base de autovaciado, ¡y está rebajado de casi 800 € a menos de 520 €!

Es una solución que encaja con cualquier hogar, incluso en los que hay mascotas gracias a su solución antienredos, y que te va a dar mucho más tiempo libre. Se integra perfectamente en el día a día, ya que lo puedes programar desde la app, y evita obstáculos sin problemas. Es ideal.

¿Por qué lo recomendamos?

La potencia de succión que tiene puede con todo, incluso con los pelos que se enganchan en las alfombras.

Su cepillo lateral y el DuoDivide evitan que el robot se atasque con el pelo al romper los enredos.

Su base limpia el robot, seca las mopas y vacía el depósito. Además tiene capacidad para 7 semanas.

Puedes programarlo como quieras desde la app.

Robot aspirador y friegasuelos Roborock Qrevo

Olvídate de lo que hacen otros, porque el Robot aspirador y friegasuelos Roborock Qrevo juega en su propia liga. Es de los pocos que combinan base inteligente de autolimpieza, sistema de aspirado y fregado simultáneos, detección de superficies y sistemas antienredos. Y todo esto, con una base que limpia y desinfecta las mopas integradas para evitar malos olores y dar una mayor higiene. Lo hace todo, y lo hace francamente bien.

¿Tienes mascotas? No hay problemas de pelos. ¿No tienes tiempo para limpiar? Él lo hace por ti. Además, puedes programar la limpieza por habitaciones y despreocuparte, ya que su batería da para hasta 260 metros cuadrados en una sola sesión. ¿La casa tiene varias plantas? Tampoco es problema, porque guarda hasta 4 mapas independientes.

¿Qué opinan quienes lo tienen en casa?

Hay una satisfacción casi plena con este robot aspirador y friegasuelos, principalmente porque lo abarca todo, se configura fácil y además se limpia solo. Eso es lo que más valoran quienes lo tienen, como puedes ver en las reseñas que recopilamos:

"Una maravilla para las personas que no tienen tiempo para barrer y limpiar. Cada día nos quita un poco trabajo. El mantenimiento es mínimo."

"Estoy encantada con la compra. El robot funciona muy bien y es una ayuda estupenda para las tareas de casa."

"Lo mejor es lo silenciosa que es al aspirar y al fregar. También la auto limpieza, fácil instalación y configuración."

