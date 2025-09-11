Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2025

telecinco.es 11 SEP 2025 - 13:32h.

Viajar conectado ya no significa volver a casa con una factura desorbitada por el roaming ni perder tiempo buscando una tarjeta SIM local. En 2025, las eSIM para viajar al extranjero se han convertido en la opción preferida por los viajeros: rápidas de activar, disponibles en más de 200 países y compatibles con la SIM física del teléfono. Una solución sencilla y práctica para quienes quieren internet seguro y asequible en cualquier parte del mundo.

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

La eSIM, abreviatura de embedded SIM, es una evolución digital de la tarjeta SIM tradicional. En lugar de insertar una tarjeta física, el chip ya viene integrado en muchos móviles, tablets y portátiles de última generación. Activarla es tan sencillo como escanear un código QR o descargar un perfil desde la aplicación del operador.

La gran ventaja es que permite añadir un plan de datos internacional sin sustituir tu número habitual. Así, puedes seguir recibiendo llamadas o mensajes en tu SIM física mientras utilizas la eSIM para conectarte a internet en el extranjero. Una forma más rápida y flexible de gestionar tu conexión durante los viajes.

Ventajas frente a la SIM física o al roaming tradicional

La principal ventaja de las eSIM es que eliminan de un plumazo las facturas de roaming, ya que funcionan con planes prepago o con tarifas ilimitadas mucho más económicas que las de los operadores convencionales. También destacan por su rapidez: se instalan en cuestión de minutos desde una aplicación o con un código QR, sin necesidad de acudir a una tienda ni de manipular tarjetas de plástico.

Además, una sola eSIM puede cubrir decenas de países, lo que resulta especialmente útil en viajes con varias escalas o en rutas internacionales. Frente a la tarjeta física, también aportan un componente medioambiental, al evitar residuos plásticos y embalajes.

A todo esto se suma su flexibilidad, con planes adaptados a diferentes necesidades: por gigas, por días o ilimitados, y la posibilidad de usarse junto a la SIM convencional del teléfono, lo que permite mantener el número habitual para llamadas y mensajes mientras se disfruta de datos móviles en el extranjero.

Saily es una de las vías más competitivas para viajar con datos sin romper el presupuesto. Sus planes arrancan en 2,84 $ en destinos como Tailandia y desde 3,79 $ en mercados populares como EE. UU., Italia o Francia. Opera en más de 200 destinos y su app añade un plus de protección con bloqueo de webs maliciosas y avisos de consumo. Atención 24/7 en español y manejo sencillo. Cupón: MEDIASET5 (−5%).

Si no quieres vigilar los gigas, Holafly es la opción cómoda: datos ilimitados en múltiples países y activación en minutos mediante QR. Puedes conservar tu SIM física para llamadas y WhatsApp, y cuentas con soporte en español 24/7 y política de reembolso amplia. Pensada para viajar sin sobresaltos. Cupón: MEDIASET (−5%).

Airalo se ha consolidado como la tienda de eSIM de referencia: planes prepago en más de 200 países, precios transparentes y una aplicación que permite comprar, instalar y recargar en segundos. Encaja especialmente bien con quienes encadenan viajes y buscan una solución global fiable sin costes ocultos.

La ventaja de Sim Local es su conexión directa con operadores líderes (EE, Orange, Vodafone, Three), lo que se traduce en mejor velocidad y estabilidad. Entre sus referencias: 3 GB en EE. UU. por 9,50 $ o 20 GB en Reino Unido por 12,50 $, además de prueba gratuita de un día y devoluciones sencillas. Cupón: NEWMALL (−10%).

Yesim apuesta por el pago por uso: 1,5 €/GB en EE. UU., 3 €/GB en Turquía y 4 €/GB en Reino Unido, con conmutación automática a la mejor red disponible (4G/5G) y hotspot incluido. Instalación en un clic y política de devolución clara. Flexible para rutas cambiantes. Cupón: Luna15 (−15%).

Con su Single Global eSIM™, Roamless funciona en más de 200 países con una única configuración. Puedes elegir saldo flexible que no caduca o planes fijos para estancias largas. Además, integra llamadas internacionales desde la app desde 0,01 $/min. Ideal para itinerarios con muchos cruces de frontera. Cupón: NEWMAL20 (−20%).

Respaldada por Transatel-NTT, Ubigi no se limita al móvil: también cubre tablets, portátiles e incluso coches conectados. Sus planes se activan al instante y resultan prácticos para familias o trabajo en movilidad. Cupón: ELUBIGI10 (−10%).

KnowRoaming brilla por precio: desde 2,89 $ en Tailandia y planes globales desde 6,50 $, además de opciones ilimitadas en más de 140 países. La instalación por QR es directa y el soporte está disponible todo el año. Para quienes priorizan el ahorro por encima de todo.

Más que un proveedor, Mobimatter es un marketplace con cientos de planes locales, regionales y globales. Destacan 15 GB en Europa + EE. UU. por 14,49 $, 13 GB globales con 365 días por 39,99 $ o ilimitados en Turquía por 9,99 $. Amplia variedad y precios muy competitivos.

Maya combina ilimitados y prepago en más de 200 destinos. La eSIM llega por QR y se activa en unos cinco minutos. Todos los planes permiten hotspot sin restricciones, algo clave para familias o teletrabajo en ruta. Dispone de enlace promocional con 5% de descuento.

Conclusión y recomendaciones según tu viaje

El mercado de las eSIM ha crecido de forma notable en 2025 y eso se traduce en una amplia oferta. No existe una única “mejor eSIM”, sino diferentes alternativas que se ajustan mejor a cada tipo de viajero. Para algunos, lo importante es contar con datos ilimitados y olvidarse de los límites; otros buscan gastar lo mínimo posible; y hay quienes necesitan una opción global que funcione en varios países con una sola configuración. La clave está en identificar tu perfil y elegir en consecuencia.

Recomendación por perfil de usuario

Para ahorrar al máximo: Maya o KnowRoaming

Para datos ilimitados: Saily o Holafly

Para quienes buscan flexibilidad por consumo: Yesim o Roamless

Para tener la mejor cobertura local: Sim Local

Para comparar entre múltiples planes: Mobimatter

Para familias o profesionales en movilidad: Ubigi

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cuál es la eSIM más barata?

Entre las opciones con mejor precio destacan Saily y KnowRoaming, con planes que arrancan por debajo de los 3 dólares en algunos destinos. También Mobimatter suele incluir ofertas muy ajustadas en planes locales y regionales, por lo que resulta interesante comparar según el país al que viajes.

¿Puedo usar una eSIM si ya tengo una SIM física?

Sí. Los teléfonos compatibles permiten mantener la tarjeta SIM de siempre para llamadas y SMS, mientras la eSIM se utiliza exclusivamente para los datos. Esto significa que puedes conservar tu número habitual y, al mismo tiempo, navegar en internet con un plan internacional.

¿La eSIM funciona sin conexión WiFi?

Para instalarla por primera vez necesitas acceso a una red WiFi, ya que se descarga un perfil en tu dispositivo. Una vez activada, no requiere más que cobertura móvil: la eSIM se conectará automáticamente a las redes 4G o 5G disponibles en el destino, igual que lo haría una SIM tradicional.

