Top 10 seguros de viaje: pólizas, coberturas y precios

04 DIC 2025

¿Buscas un seguro de viaje barato que te mantenga protegido en caso de imprevisto durante tu próximo viaje? Encuentra el tuyo en este análisis comparativo.

Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2025

Es posible que hasta ahora nunca te hayas planteado contratar un seguro de viaje al organizar tus vacaciones. Sin embargo, hacerlo es casi tan esencial como llevar la documentación encima. Es ese tipo de cosas que parecen prescindibles, pero en caso de necesitarlas, si no las tienes, las echas en falta. Vale, está claro que deseas con todas tus fuerzas no tener que utilizarlo, pero... ¿qué pasa si te roban el pasaporte estando en otro país? ¿Y si la compañía aérea pierde tu maleta? ¿Y si te sienta mal el agua o la comida en un país del continente asiático? Contar con una póliza de este tipo te evita gastar una fortuna ante cualquier imprevisto, ya que cubre desde emergencias médicas hasta pérdidas de equipaje o cancelaciones inesperadas.

Da igual si te roban, si enfermas o si tu vuelo se cancela, porque con un seguro de viaje tienes asistencia las 24 horas y alguien dispuesto a echarte una mano incluso si estás en un país en el que hablan un idioma que tú no entiendes. Lo ideal es no tener que recurrir a él nunca, claro, pero si llega el momento, te alegrarás muchísimo de haberlo contratado antes de salir de casa.

Seguros de viaje: ¿cómo funcionan realmente?

Un seguro internacional de viaje es, en resumen, tu mejor aliado cuando algo se tuerce lejos de casa. Al contratarlo, puedes personalizar la asistencia en viaje según tus necesidades, eligiendo las coberturas que mejor se adapten a tu forma de viajar. Desde atención médica o asesoramiento legal, hasta ayuda por pérdida de equipaje, cancelaciones o incluso asistencia si te pierdes y necesitas traducción: todo está pensado para que no tengas que preocuparte por nada más que disfrutar del viaje.

Entre las coberturas más valiosas que ofrece un seguro de viaje, destaca sin duda la asistencia médica. En muchos destinos, los costes sanitarios para visitantes extranjeros son muy alto, de modo que contar con una póliza que te permita recibir atención médica o ser hospitalizado sin gastar un dineral es importantísimo. Y no, no hace falta estar en la otra punta del planeta: una simple consulta puede costar cientos de euros en países como Reino Unido. Algunos seguros incluso cubren medicamentos, urgencias o el traslado a un hospital más adecuado. En el caso de quienes viajan por Europa, el conocido seguro Schengen es obligatorio para obtener la visa, y debe garantizar al menos 30.000 € en gastos médicos y repatriación.

También existen diferentes tipos de seguros según el perfil del viajero. Por ejemplo, el seguro de viaje anual está pensado para quienes hacen varios viajes al año, ya que proporciona cobertura continua durante todo ese periodo sin necesidad de contratar una nueva póliza cada vez. Si viajas en familia, puedes optar por un seguro de viaje familiar que te permita proteger a todos los miembros del hogar con un mismo contrato, simplificando la gestión y ofreciendo tranquilidad colectiva. Para jóvenes, una buena alternativa es contratar un seguro de viaje para estudiantes, ideal para quienes cursan estudios o realizan intercambios en el extranjero.

Resumiendo un poco: elegir el seguro internacional de viaje adecuado te da la confianza de saber que, sin importar el destino o la duración de tu aventura, contarás con el respaldo de la aseguradora en caso de sufrir algún imprevisto.

Los 10 mejores seguros de viaje baratos de 2025

Chapka, a través de su póliza Cap Trip, se sitúa como una de las opciones más recomendables si buscas un seguro de viaje barato y de lo más completo. Diseñado para todo tipo de viajeros, ofrece cobertura integral desde solo 5,60 €, sin franquicias ni necesidad de adelantar dinero. Además, te permite escoger entre las modalidades Basic o Plus, según cuáles sean tus necesidades. Tendrás su aplicación móvil para poder gestionar cualquier consulta o tener a mano tu póliza.

El seguro de viaje Chapka incluye deportes de aventura sin coste adicional, asistencia médica 24 horas con teleconsulta en español y cobertura para familias o personas con enfermedades preexistentes. También es perfecto si quieres hacer un viaje fuera de Europa, como Asia o EEUU. Si cambian tus planes, puedes incorporar el seguro de cancelación en cualquier momento. ¿Quieres contratarlo? Pues haz uso de nuestro código MEDIASET5 y hazlo con un 5% de descuento.

Saber más sobre el seguro de viaje Chapka

Por solo 0,49 € al día, el seguro de viaje de Intermundial te acompaña antes, durante y después de tu aventura. Cubre desde problemas médicos hasta incidencias con vuelos o alojamiento, con asistencia inmediata en cualquier parte del mundo.

Al hacer la contratación, puedes elegir entre tres planes: Totaltravel Mini, Totaltravel o Totaltravel Premium, según el nivel de cobertura que necesites. Todos incluyen gestión fácil de siniestros desde su app y la ayuda de un tramitador personal. Y si contratas a través de Mediaset, obtendrás un 10% de descuento adicional... solo tienes que hacer uso el cupón TELECI.

Saber más sobre el seguro de viaje Intermundial

Heymondo se ha ganado su fama como uno de los seguros de viaje más populares y asequibles, gracias a sus amplias coberturas y a sus descuentos especiales para familias. Sus pólizas están diseñadas para adaptarse a cada tipo de viajero, ofreciendo una excelente relación calidad-precio y la tranquilidad de contar con asistencia 24 horas en cualquier parte del mundo. Ya se trate de un problema médico, pérdida de equipaje o un retraso en el transporte, tendrás el respaldo necesario cuando más lo necesites.

Además, su app de asistencia en viaje es uno de sus grandes atractivos: desde ella puedes hacer videoconsultas médicas, hablar por chat con su equipo o gestionar incidencias en segundos. Y si cambias de planes, puedes añadir la cobertura de cancelación de viaje incluso después de haber reservado. ¿Te animas a probarlo? Contrátalo a través de nuestro enlace y consigue un 5% de descuento exclusivo.

Saber más sobre el seguro de viaje Heymondo

Otro de los seguros de viaje que más nos gustan es el que ofrece Assist Card, un seguro de viaje con una cobertura médica global y asistencia constante. No solo te protege en casos de urgencias, fracturas o infecciones, sino también ante situaciones imprevistas como retrasos de vuelos, pérdida de equipaje o robo de documentos. Con Assist Card viajas tranquilo, sabiendo que tienes asistencia en viaje las 24 horas y respaldo económico ante cualquier incidente.

Desde una gastroenteritis en Marruecos hasta una urgencia médica en Londres, siempre estarás protegido y acompañado por la aseguradora. Además, puedes disfrutar de un 10% de descuento al contratar el seguro aplicando el código MEDIASET10.

Saber más sobre el seguro de viaje Assist Card

Entre los trotamundos, IATI es sinónimo de confianza. Este seguro destaca por ofrecer asistencia 24/7 en tu idioma, sin franquicias y sin necesidad de adelantar dinero, lo que lo convierte en una de las opciones más completas y flexibles del mercado. Sea cual sea tu estilo de viaje, encontrarás un plan pensado para ti.

Su app con chat médico es otro de sus puntos fuertes, ya que permite contactar con un profesional en cuestión de segundos, estés donde estés. Puedes elegir entre múltiples opciones: IATI Básico, Estándar, Familia, Mochilero, Estrella, Escapadas o Grandes Viajeros, todas con coberturas amplias y atención médica de primer nivel, incluso sin límite en el caso de IATI Estrella. Consigue un 5% de descuento al entrar por esta url.

Saber más sobre el seguro de viaje IATI

AXA, una de las aseguradoras más reconocidas a nivel mundial, también ofrece excelentes soluciones para quienes buscan seguridad al viajar. Sus seguros incluyen cobertura médica internacional, repatriación y la posibilidad de adaptar la póliza a tus necesidades específicas. Así que si quieres viajar respaldado por una marca con años de experiencia, contrata tu seguro con AXA y usa el código MEDIASET15 para conseguir un 15% de descuento.

Saber más sobre el seguro de viaje AXA

Cerramos la lista de recomendaciones de seguros de viaje con Protegetuviaje, una aseguradora joven que apuesta por la flexibilidad y la tecnología. Ofrece diferentes planes como Work and Holiday, todos con asistencia 24 horas los 365 días del año y atención personalizada ante cualquier eventualidad.

Te permite gestionar siniestros, solicitar reembolsos o comunicarte al instante por chat, WhatsApp o teléfono. Además, ofrece ventajas y descuentos exclusivos en alojamientos y actividades, para que tu experiencia de viaje sea mucho más cómoda y completa.

Saber más sobre el seguro Protegetuviaje

Los seguros de viaje de Europ Assistance son ideales tanto para escapadas cortas como para largas travesías internacionales. Ofrecen asistencia 24/7, cobertura inmediata y precios desde solo 9 €. Además, al contratar, obtienes un día gratis de datos ilimitados con eSimFLAG, para que puedas mantenerte conectado en todo momento con tus familiares y amigos.

Este es un 2x1 que sabemos que no quieres dejar escapar. Así pues, entra en la web, elige entre sus múltiples planes el mejor para tu aventura y sal de casa con el respaldo de Europ Assistance.

Saber más sobre el seguro de viaje Europ Assistance

Si buscas un seguro de viaje adaptable, Ergo es una de las alternativas perfectas para ti. Su plan Viajero Seguro te permite configurar las coberturas a tu gusto: gastos médicos, equipaje, anulación o accidentes, todo ajustado a tus necesidades. Puedes contratarlo incluso una vez iniciado el viaje, lo que te da total libertad.

Para quienes buscan una protección más amplia, el plan Select ofrece cobertura completa tanto en España como en el extranjero, con la posibilidad de ampliar límites según tu tipo de viaje. Y si solo necesitas lo básico, el plan Travel Star brinda asistencia médica y protección esencial a precios muy competitivos.

Saber más sobre el seguro de viaje Ergo

Con Allianz Travel tienes el compañero perfecto para cualquier tipo de viaje, ya sea por vacaciones, estudios, negocios o largas estancias. Su póliza más popular, el Seguro de Viaje Vacaciones, ofrece hasta 500.000 € en gastos médicos, cobertura de equipaje hasta 3.000 €, y repatriación y regreso anticipado incluidos. Sus beneficios son tantos que es difícil resistirse a contratarlo.

También puedes personalizar tu plan con opciones adicionales, como la cancelación de viaje, y elegir seguros específicos para esquí, cruceros o visados Schengen. Vaya, que sin importar el tipo de viaje que hagas, encontrarás un plan que se adapte a él.

Saber más sobre el seguro de viaje Allianz Travel

¿Cuál de estos seguros de viaje es el mejor?

Como ves, todos estos seguros de viaje combinan precios accesibles con coberturas amplias y asistencia mundial, pero cada uno tiene su propio punto fuerte. Por eso hemos, no hay uno mejor que otro, sino que cada uno de ellos puede ser más recomendable que otros según lo que andes buscando.

Por ejemplo, si buscas seguros flexibles y completos, Chapka, ERGO e IATI son excelentes opciones, puesto que son sin franquicias y con asistencia 24 horas. Para quienes valoran el acompañamiento constante, Allianz, Assist Card e Intermundial ofrecen una protección integral antes, durante y después del viaje, por lo que nos parecen tres grandes alternativas. En cambio, si lo tuyo es la tecnología y la rapidez, Heymondo, Europ Assistance y Travelfine destacan por sus apps intuitivas, su atención inmediata y sus beneficios extra, pensados para hacer tu viaje más fácil y seguro.

Preguntas frecuentes acerca de los seguros de viaje

¿Cómo elegir el seguro de viaje adecuado para mi destino?

Para escoger el seguro de viaje ideal, lo primero es tener en cuenta tu destino, el tipo de viaje y la duración. No es lo mismo viajar a Europa que a Estados Unidos o Asia, donde la atención médica puede ser muy cara. Si vas a practicar deportes o hacer rutas por naturaleza, busca un seguro que cubra actividades de aventura y rescate. En cambio, para escapadas urbanas o viajes familiares, bastará con un plan con coberturas médicas, equipaje y cancelación.

¿Qué coberturas debe tener un buen seguro de viaje?

Un buen seguro de viaje debería incluir asistencia médica amplia, repatriación o regreso anticipado, cobertura por pérdida o robo de equipaje y compensación por retrasos o cancelación. También es importante que ofrezca atención 24 horas en tu idioma, sin necesidad de adelantar dinero. Las coberturas opcionales, como anulación por causas justificadas o deportes de aventura, pueden ser un extra a tener en cuenta.

¿Puedo contratar un seguro de viaje anual o multiviaje?

Sí. Los seguros de viaje anuales o multiviaje son perfectos para quienes viajan varias veces al año por trabajo o placer. Con una sola póliza, tienes cobertura para todos tus desplazamientos durante 12 meses, con un límite máximo de días por viaje (habitualmente 60 o 90).

¿Cómo reclamar un seguro de viaje?

Si necesitas reclamar un seguro de viaje, contacta con la aseguradora tan pronto ocurra el problema. Guarda siempre facturas, informes médicos o justificantes de vuelos cancelados. Muchas compañías, como Heymondo o Travelfine, permiten hacer la reclamación desde su app o área de cliente. Solo tendrás que subir la documentación y esperar la resolución o el reembolso.

¿Es obligatorio tener seguro de viaje para viajar al extranjero?

Depende del destino. En algunos países, como Cuba, Argelia o los del espacio Schengen, el seguro médico de viaje es obligatorio para obtener el visado o la entrada. En el resto del mundo no es un requisito legal, pero sí muy recomendable, ya que un simple imprevisto médico puede suponer miles de euros. En cualquier caso, contar con un seguro internacional de viaje te da tranquilidad y respaldo ante cualquier emergencia.

¿Qué motivos de cancelación de viaje suelen estar cubiertos?

Los seguros de cancelación cubren los gastos del viaje si no puedes realizarlo por una causa justificada. Los motivos más comunes incluyen enfermedad o accidente, fallecimiento de un familiar, problemas laborales (como despido o incorporación a un nuevo trabajo), citación judicial o examen oficial, e incidencias en el transporte. Algunos seguros también cubren cancelaciones por desastres naturales o emergencias en el destino.

¿Puedo contratar un seguro de viaje si ya estoy en el extranjero?

Sí, algunas aseguradoras permiten contratar el seguro de viaje una vez iniciado el viaje, aunque aplican un pequeño periodo de carencia (normalmente entre 48 y 72 horas). Esta opción es ideal si olvidaste hacerlo antes de salir o si decides extender tu estancia. Compañías como Chapka, ERGO o Heymondo ofrecen esta posibilidad de forma sencilla y completamente online.

