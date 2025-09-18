Logitech tiene los auriculares inalámbricos que necesitas para usar durante horas (y ahora con descuentazo)
Cancelación de ruido, almohadillas cómodas, 20 horas de autonomía cero latencia... Estos auriculares inalámbricos de Logitech no tienen rival.
Los mejores auriculares gaming en relación calidad- precio del 2025
Si hay algo que no perdonas cuando juegas a videojuegos es que el sonido sea malo. Por eso vas a cambiar de auriculares y, por eso mismo, los Auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed están pensados para ti. Estos cascos para gamers no solo son comodísimos, sino que además ofrecen un sonido de primera, tienen cancelación de ruido y acaban con la latencia gracias a la tecnología Lightspeed. ¿Y sabes lo mejor? ¡Que están rebajados un 22%!
Son unos auriculares pensados para jugadores competitivos, que incluyen micrófono con cancelación de ruido para que tu voz suene mejor. Sin embargo, también los puedes usar para escuchar música o ver series en tu PC o móvil, ya que son compatibles con todos los dispositivos gracias a su conexión Bluetooth y su USB compañero. Son de lo mejor en calidad/precio.
¿Por qué los recomendamos?
- La tecnología Lightspeed te da conexión inalámbrica estable, de mucho alcance y sin latencia.
- La batería dura más de 20 horas ininterrumpidas incluso con uso de micrófono.
- El micrófono cuenta con una tecnología de cancelación de ruido que funciona a la perfección.
- Es compatible con PC, consolas, teléfonos, tablets y mucho más.
Comprar en Amazon por (
132,63) 103,49 €
Auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed
Por lo general, los auriculares inalámbricos o flaquean en sonido, o en batería, o en alcance o en precio. Es algo que no pasa con los Auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed, ya que ofrecen sonido envolvente DTS, usan Wi-Fi 2,4G para acabar con la latencia y tener hasta 15 metros de alcance y tienen una autonomía que supera con holgura las 20 horas por un precio de lo más competitivo. Sobresalen en todos los aspectos, y además van más allá con funciones como los filtros en tiempo real, que potencian tu voz eliminando el ruido de fondo.
Han sido diseñados para pasar horas y horas jugando gracias a sus almohadillas de espuma viscoelástica, que se adaptan por completo a la cabeza. Sin embargo, también son muy buenos para sumergirte en tu música favorita o vivir esas películas que tanto te gustan. A nivel sonoro, muy pocos los igualan.
Comprar en Amazon por (
132,63) 103,49 €
¿Qué opinan los usuarios?
A continuación puedes encontrar varias reseñas de usuarios de estos auriculares. Actualmente tienen más de 9.000 valoraciones en Amazon con una media de 4,5 sobre 5, y prácticamente todos coinciden en que son de los mejores modelos que hay:
- "Son de los mejores auriculares inalámbricos que he probado. Desde el primer momento, se nota que están diseñados para jugadores competitivos."
- "Estoy muy, muy contento con estos auriculares. La calidad del sonido es excepcional, y el software de Logitech es muy bueno."
- "Llevo ya un año usandolos y ahora lo sé más que nunca, los mejores auriculares en diseño, comodidad y calidad son estos."