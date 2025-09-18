Logitech tiene los auriculares inalámbricos que necesitas para usar durante horas (y ahora con descuentazo)

telecinco.es 18 SEP 2025 - 13:33h.

Cancelación de ruido, almohadillas cómodas, 20 horas de autonomía cero latencia... Estos auriculares inalámbricos de Logitech no tienen rival.

Los mejores auriculares gaming en relación calidad- precio del 2025

Si hay algo que no perdonas cuando juegas a videojuegos es que el sonido sea malo. Por eso vas a cambiar de auriculares y, por eso mismo, los Auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed están pensados para ti. Estos cascos para gamers no solo son comodísimos, sino que además ofrecen un sonido de primera, tienen cancelación de ruido y acaban con la latencia gracias a la tecnología Lightspeed. ¿Y sabes lo mejor? ¡Que están rebajados un 22%!

Son unos auriculares pensados para jugadores competitivos, que incluyen micrófono con cancelación de ruido para que tu voz suene mejor. Sin embargo, también los puedes usar para escuchar música o ver series en tu PC o móvil, ya que son compatibles con todos los dispositivos gracias a su conexión Bluetooth y su USB compañero. Son de lo mejor en calidad/precio.

¿Por qué los recomendamos?

La tecnología Lightspeed te da conexión inalámbrica estable, de mucho alcance y sin latencia.

La batería dura más de 20 horas ininterrumpidas incluso con uso de micrófono.

El micrófono cuenta con una tecnología de cancelación de ruido que funciona a la perfección.

Es compatible con PC, consolas, teléfonos, tablets y mucho más.

Auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed

Por lo general, los auriculares inalámbricos o flaquean en sonido, o en batería, o en alcance o en precio. Es algo que no pasa con los Auriculares inalámbricos gaming Logitech G Pro X Lightspeed, ya que ofrecen sonido envolvente DTS, usan Wi-Fi 2,4G para acabar con la latencia y tener hasta 15 metros de alcance y tienen una autonomía que supera con holgura las 20 horas por un precio de lo más competitivo. Sobresalen en todos los aspectos, y además van más allá con funciones como los filtros en tiempo real, que potencian tu voz eliminando el ruido de fondo.

Han sido diseñados para pasar horas y horas jugando gracias a sus almohadillas de espuma viscoelástica, que se adaptan por completo a la cabeza. Sin embargo, también son muy buenos para sumergirte en tu música favorita o vivir esas películas que tanto te gustan. A nivel sonoro, muy pocos los igualan.

¿Qué opinan los usuarios?

A continuación puedes encontrar varias reseñas de usuarios de estos auriculares. Actualmente tienen más de 9.000 valoraciones en Amazon con una media de 4,5 sobre 5, y prácticamente todos coinciden en que son de los mejores modelos que hay: