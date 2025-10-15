No hay juego que se le resista a este brutal portátil gaming de MSI que está rebajado a 649 € (antes 999 €)
Procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM, gráfica RTX 4050 de NVIDIA y disco duro SSD en 15,6 pulgadas con un descuento del 35%. ¡Chollazo para gamers!
¿Tu antiguo ordenador ya no da para más? ¿Necesitas algo para poder jugar fuera de casa sin problemas, o para editar vídeo? Entonces necesitas un equipo como el Portátil MSI Cyborg 15. Es un ordenador portátil gaming que lo cumple todo: disco duro SSD, gráfica NVIDIA RTX de la gama 40, procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM y... ¡un descuentazo de 350 €!
Es el ordenador perfecto para los más jugones, aunque también para profesionales que necesiten un equipo potente para trabajar fuera de casa. Ligero, fino y silencioso, no defrauda en ningún frente. Aunque ojo, porque no trae sistema operativo instalado.
Lo mejor de este portátil gaming
- La combinación de CPU Intel Core i5 y gráfica NVIDIA RTX 4050 brinda un rendimiento perfecto para juegos, diseño 3D y edición de vídeo.
- La pantalla de 15,6 pulgadas a resolución HD tiene un refresco de 144 Hz que hace que la imagen vaya fluidísima.
- Trae puertos USB-A, USB-C y HDMI 2.1, además de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Se conecta a todo.
- Pesa menos de 2 kg, tiene una refrigeración potente y silenciosa y su batería dura horas y horas.
Comprar en PcComponentes por (
999 €) 649 €
Portátil MSI Cyborg 15
Potencia con cabeza, eso es lo que hace tan especial al Portátil MSI Cyborg 15. En él vas a encontrar un ordenador gaming de lo más capaz con su combo de CPU y GPU, capaz de ejecutar los juegos más modernos con un rendimiento sobresaliente gracias al uso de tecnologías de IA como el DLSS de NVIDIA y a su disco duro SSD de 512 GB que, además de con buen tamaño, es rapidísimo. Puede con todo, desde software de modelado 3D hasta edición de vídeo, entretenimiento y lo que quieras, y además se mantiene siempr estable gracias a su potente sistema de refrigeración, que conserva la temperatura perfecta en todo momento, sin sobrecalentamientos y sin exceso de ruidos.
No trae sistema operativo, así que te deja escoger el que prefieras. Por otra parte, como pesa menos de 2 kg, no pierde portabilidad, así que te lo puedes llevar a cualquier parte. Si pasas mucho tiempo fuera de casa y te gusta buscar huecos para jugar, o para avanzar trabajo, será tu mejor aliado.
¿Qué opinan quienes lo tienen?
Tiene más de 1.100 reseñas en PcComponentes con una media de 4,6 sobre 5. Como verás en las valoraciones que hemos recopilado a continuación, la satisfacción que hay con este portátil es plena:
- "El portátil es genial. Tiene una buena configuración, mucho espacio interno y es compacto. Teclado suave y una buena pantalla."
- "La marca MSI no defrauda, ¡todo lo contrario! Un portátil para tener en cuenta. No pesa, va rápido y tanto su gráfica como su procesador son lo más."
- "Muy contento con la compra. Equipo equilibrado para trabajar diseño 3D, edición de video y juegos. Un detalle que me ha gustado es que no tiene límite en el ángulo de apertura de pantalla (al menos hasta 180º)."
Comprar en PcComponentes por (
999 €) 649 €
Lo mejor de esta oferta de PcComponentes no es solo el precio, sino que recibirás el portátil en tan solo 24 horas si lo compras ya, y con envío gratuito. ¡Corre!
En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.