Todas las opciones de dulces para repartir en el ‘truco o trato’ durante la noche de Halloween: caramelos, chucherías o chocolate

Para hacer una fiesta perfecta no te olvides de un disfraz terrorífico, la decoración y las gominolas

Halloween es la excusa perfecta para disfrazarse y disfrutar de una noche de miedo en la que grandes y pequeños pueden dejar volar la imaginación. Te contamos cómo puedes prepararte para que no te falte ningún detalle.

Brujas, zombis, vampiros, momias, fantasmas, esqueletos y muchos más seres aterradores rondarán las calles cuando caiga el sol el 31 de octubre con un objetivo: conseguir chuches y caramelos. Una vez tengas tu disfraz, prepárate para pasar una tarde de ‘truco o trato’ con dulces y muchos sustos.

¡No te olvides de nada!

Las chuches son un elemento indispensable para disfrutar del ‘truco o trato’. Lo ideal es tener todo tipo para que les gusten a todos los niños, y a los mayores también. Una opción ideal son los caramelos blandos Fruits de Hacendado, con sabores de limón, fresa, naranja, cereza o piña.

También puedes llenar el caldero de Halloween con los Boca Fruit más blanditos y con sabor a limón, fresa, piña o naranja. Además, si quieres chuches, te recomendamos el surtido de Diver Xuxes, que tienen diferentes tipos de gominolas que gustarán a todos.

Las gominolas más terroríficas de Halloween

Al preparar el kit de dulces para repartir en el ‘Truco o trato’ no pueden faltar los caramelos Drácula, con sabor a cereza. Además, también puedes disfrutar del Megadedo de Hacendado, con su textura blandita y esponjoso, o del Boo! Mix, un surtido de golosinas terroríficas con forma de calabazas, dentaduras, calaveras, y dedos.

Chocolate y dulces individuales

Si queréis celebrar un Halloween muy dulce, existen opciones individuales para no renunciar a una celebración de miedo. Las minifiguras de chocolate de Mercadona son una novedad para celebrar este día y podrás encontrar formas de ataúdes, arañas, castillos, calabazas, ojos, calaveras o fantasmas.

Además, puedes añadir las piruletas de chocolate de Hacendado, una opción individual que cuenta con diferentes diseños: calabaza, fantasma y vampiro ¡A los niños les encantarán y son un regalo perfecto!

Con todas estas opciones de dulces ya tienes todo preparado para la noche más terrorífica del año, pero si quieres saber más, te dejamos toda la selección de dulces de Halloween.