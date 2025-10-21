telecinco.es 21 OCT 2025 - 13:51h.

AEG lanza sus rebajas de otoño para que le des un aire nuevo a tu cocina sin gastar mucho. También incluyen instalación y todos los beneficios de comprar en la tienda oficial de AEG.

Cada vez que estrenamos nueva temporada del año, nos entran ganas de renovar algún electrodoméstico que ya tiene bastante tiempo. Si en tu caso lo que te apetece renovar es tu cocina, estás de suerte porque las Rebajas de Otoño de AEG acaban de dar su pistoletazo de salida. Empezaron hace unas semanas y seguirán activas hasta el 2 de noviembre y están superbien porque la marca se ha pasado el juego lanzando descuentos de hasta el 58% en una gran colección de pequeños y grandes electrodomésticos con los últimos avances tecnológicos del momento.

Y cuando decimos que estos descuentos de AEG están disponibles tanto en pequeños como grandes electrodomésticos, lo decimos de verdad: frigoríficos, hornos, lavavajillas, placas vitrocerámicas, secadoras, lavadoras, etc. Eso sí, hay que ser bastante rápido pillando estas ofertas porque solo podremos disfrutar de ellas hasta el 2 de noviembre. Y esto no es todo porque AEG se ha propuesto que ahorremos al máximo en la renovación de nuestra cocina y, por eso, puedes conseguir un 10% de descuento extra en todas tus compras utilizando el cupón 10DESCAEG. Sí, este descuento es acumulable a los electrodomésticos ya rebajados durante sus Rebajas de Otoño.

Beneficios de comprar en la tienda oficial de AEG

Estos descuentos del 58% y el 10% extra acumulable a los electrodomésticos que ya de por sí están en oferta durante las Rebajas de Otoño de AEG son la excusa para darte ese último empujoncito que te faltaba para animarte a renovar tu cocina. Lo mejor de todo es que, comprando en la tienda oficial de AEG, con o sin descuentos, puedes disfrutar de los siguientes beneficios:

Envío gratis en todos los pedidos.

Entregas en 48/72 horas.

Financiación hasta en 12 meses sin intereses.

Retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo.

Instalación gratis (excepto en productos encastrados).

30 días de devolución.

Recuerda que a estas ofertas puedes añadirle un 10% adicional aplicando antes de finalizar tu compra el código de descuento 10DESCAEG. Cuando se terminen las Rebajas de Otoño de AEG (que son solo hasta el 2 de noviembre) podrás seguir utilizándolo ya que estará activo del 20 de octubre al 2 de noviembre, para que así puedas aprovechar y hacer alguna compra navideña.

Las mejores ofertas en electrodomésticos de las Rebajas de Otoño de AEG

Como el catálogo de grandes y pequeños electrodomésticos rebajados por las Rebajas de Otoño de AEG es tan extenso, hemos preparado la siguiente selección con los 7 mejores chollos para inspirarte con la renovación de tu cocina. Todos los seleccionados cuentan con descuentos de hasta el 58% y un 10% extra con el cupón 10DESCAEG que lo consigues aplicándolo antes de finalizar tu compra.

Esta aspiradora sin cable AEG ofrece una autonomía de 50 minutos para que con una sola carga puedas limpiar toda la casa.

ofrece una autonomía de 50 minutos para que con una sola carga puedas limpiar toda la casa. Recoge hasta el 99% de las partículas de polvo gracias a su motor BLDC y su boquilla UltimatePower.

Este aspirador escoba viene con un cubo de polvo de 0,6 litros de liberación rápida que permite un vaciado más higiénico.

viene con un cubo de polvo de 0,6 litros de liberación rápida que permite un vaciado más higiénico. Trae filtro de larga duración que alarga su vida útil.

Llévatelo con 93,9€ de descuento en las Rebajas de Otoño de AEG.

Comprar en AEG por ( 219€ ) 125,10€

Gracias a su novedoso brazo aspersor SatelliteClean, este lavavajillas AEG es capaz de llegar a todos los rincones ofreciendo una limpieza mucho más profunda.

es capaz de llegar a todos los rincones ofreciendo una limpieza mucho más profunda. Trae incorporada la función ExtraHygiene que le permite eliminar más del 99,9999% de virus y bacterias.

Tiene sistema SoftSpikes para proteger la cristalería durante los lavados.

En estas Rebajas de Otoño de AEG lo puedes conseguir con 245,9€ de descuento.

Comprar en AEG por ( 659€ ) 413,10€

Ajusta el tiempo y el agua automáticamente según la carga con su Tecnología Prosense

Esta lavadora AEG cuenta con un programa especial de higiene que elimina más del 99,99% de bacterias y virus.

cuenta con un programa especial de higiene que elimina más del 99,99% de bacterias y virus. También incluye varios modos de lavado que personalizan cada ciclo y reducen la duración.

Llévatela a casa con 267,9€ menos.

Comprar en AEG por ( 699€ ) 431,10€

La bomba de calor de esta secadora AEG viene con una tecnología especial que permite secar la ropa a baja temperatura para no dañar sus fibras.

viene con una tecnología especial que permite secar la ropa a baja temperatura para no dañar sus fibras. Es capaz de ajustar tiempos y consumo de manera automática según la carga gracias a sus sensores PreciseDry.

También trae incorporada tecnología AntiCrease para reducir pliegues y arrugas.

Esta secadora de ropa ahora la tienes disponible con una rebaja de 309,9€.

Comprar en AEG por ( 849€ ) 539,10€

Incorpora un cajón Multichill 0ºC que se encarga de ajustar la temperatura entre -3ºC y 5ºC para conservar el sabor y la textura de los alimentos.

Para evitar la acumulación de hielo en el congelador y enfriar de manera uniforme, este frigorífico americano AEG cuenta con tecnología No Frost y MultiFlow.

cuenta con tecnología No Frost y MultiFlow. Su cajón FreshZone es ideal para mantener las frutas y verduras en buen estado.

Durante las Rebajas de Otoño de AEG disponible con 652,9€ de descuento.

Comprar en AEG por ( 1.849€ ) 1.196,10€

Este horno AEG cocina carnes y pescados un 20% más tiernos gracias a su Tecnología SteamCrisp que combina vapor y calor tradicional.

cocina carnes y pescados un 20% más tiernos gracias a su Tecnología SteamCrisp que combina vapor y calor tradicional. Controla muy bien la temperatura y el punto de cocción de los alimentos con su sonda térmica (ya no te hará falta abrir el horno).

Limpieza mucho más rápida y sencilla con su función pirolítica.

Y ahora por 244,9€ menos.

Comprar en AEG por ( 829€ ) 584,10€

Esta placa de inducción AEG cuenta con función Bridge, gracias a la cual lleva a cabo la combinación de dos zonas que permite el uso de recipientes más grandes sin perder el control de la temperatura.

cuenta con función Bridge, gracias a la cual lleva a cabo la combinación de dos zonas que permite el uso de recipientes más grandes sin perder el control de la temperatura. Con su función PowerBoost permite una ebullición y una cocción más rápida.

Si tienes campana AEG, puedes ajustar su temperatura con su función Hob2Hood.

Ahora solo en AEG con un 189,9€ de descuento.

Comprar en AEG por ( 549€ ) 359,10€

Preguntas frecuentes sobre las Rebajas de Otoño de AEG

Para que seas el primero en sacar provecho de las Rebajas de Otoño de AEG y no tengas dudas comprando en la tienda oficial de AEG, aquí te damos respuesta a las preguntas frecuentes más repetidas sobre estas ofertas:

¿Cuánto tiempo están disponibles las Rebajas de Otoño de AEG?

Las Rebajas de Otoño de AEG tuvieron su pistoletazo de salida el pasado 29 de septiembre y estarán disponibles hasta el 2 de noviembre. Sin embargo, debes tener en cuenta que, con estos precios tan rebajados, muchos electrodomésticos pueden quedarse sin stock antes de esa fecha. Por eso, si ves una oferta que te encaja, no la dejes escapar y aprovéchala rápido.

¿Es válido el cupón de descuento 10DESCAEG en todos los productos en oferta?

Sí, puedes aplicar el cupón de descuento 10DESCAEG en todos los productos en oferta. Además, su periodo de validez va más allá del día de finalización de las Rebajas de Otoño ya que estará en uso del 20 de octubre al 2 de noviembre.

¿Los descuentos se aplican de manera automática o tengo que añadir un código descuento AEG?

El descuento de hasta el 58% ya está aplicado en los productos seleccionados y los detectarás muy fácilmente ya que incluyen una etiqueta roja de 'Promo Otoño'. Para el descuento adicional del 10% sí que tienes que añadir el código 10DESCAEG de forma manual antes de finalizar tu compra.

¿Qué beneficios obtengo comprando directamente en la tienda oficial de AEG?

Aunque es cierto que los electrodomésticos AEG también se venden en otras tiendas online, comprarlos en la tienda oficial de AEG te da beneficios adicionales como envíos gratis, instalación (excepto encastre), pago a plazos en hasta 12 meses sin intereses, retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo y devolución ampliada a 30 días.

Ya sabes, sé rápido para aprovechar al máximo las Rebajas de Otoño de AEG y no quedarte sin aquellos electrodomésticos que necesitas para renovar tu cocina. Recuerda que puedes disfrutar de descuentos de hasta el 58% más un 10% extra usando el cupón de descuento 10DESCAEG. ¡Corre que vuelan!

