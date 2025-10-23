La importancia de hablar del cáncer de mama: cada 15 minutos se diagnostica un caso en España

Telecinco.es 23 OCT 2025 - 11:48h.

‘El Sillón Rosa’ es la campaña impulsada por AstraZeneca que sirve como altavoz a la investigación del cáncer de mama y las necesidades no cubiertas

La oncología de precisión sigue avanzando con nuevas tecnologías que ayudan tanto en el diagnóstico como el tratamiento de las pacientes con este tipo de tumores

Compartir







Cada año se diagnostican en España cerca de 37.000 nuevos casos de cáncer de mama1. Y aunque los avances científicos han permitido que la supervivencia se acerque al 83%2, todavía quedan retos pendientes, casos de difícil abordaje, recaídas en la enfermedad, comorbilidades y toxicidades de los actuales tratamientos.

Para hablar de todos esos desafíos y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, AstraZeneca vuelve a lanzar la campaña ‘El Sillón Rosa’, un espacio para dar voz a los profesionales sanitarios y pacientes con el fin de fomentar la investigación y el conocimiento de las múltiples realidades de esta enfermedad y los retos que aún quedan por superar.

Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, explica que “aunque el cáncer de mama es una enfermedad que va mejorando sus cifras de supervivencia, que ronda ya el 83% a los 5 años2, todavía quedan cuestiones que permanecen ocultas a los ojos de la sociedad”.

Esta campaña ha dado voz a personas que no solo están concienciadas con la enfermedad, sino que quieren dar un paso al frente para transformar la realidad del cáncer de mama potenciando la investigación.

Tratamientos individualizados para conseguir mejores resultados

Entre los entrevistados, se encuentra el Dr. César A. Rodríguez, oncólogo médico del Hospital Universitario de Salamanca, que reflexiona en el Sillón Rosa sobre los cambios en la asistencia clínica de las últimas décadas y los retos pendientes: “El conocimiento que tenemos de que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que son entidades clínico patológicas muy variadas, con abordajes terapéuticos también diferentes, ha llevado a un desarrollo rápido de nuevas estrategias de tratamiento mucho más selectivas, que hace que hoy en día tratar a una paciente con cáncer de mama se convierta casi en una estrategia individualizada”, explicaba.

La Dra. Belén Pérez Mies, especialista en Anatomía Patológica en el Hospital Ramón y Cajal, se ha sumado también a la iniciativa para subrayar el papel del patólogo en la caracterización de los tumores. “Es fundamental hoy en día, ya que mediante la detección de los biomarcadores3 también se encargan de la clasificación molecular del tumor poniéndole ‘nombre y apellidos’. Los tumores están muchísimo mejor caracterizados y esto permite tratamientos a la carta”.

La investigación y las terapias curan

Por su parte, el Dr. José Ángel García Sáenz, miembro del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama y coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y Ruber Internacional, resalta la importancia del cribado universal a partir de los 45 años y al menos hasta los 704, así como la detección temprana en personas con mayor riesgo.

“Los avances permiten enfrentar el diagnóstico de otra manera y da la opción de percibirse como posibles largas supervivientes”, explica Paula González Peña, representante de la Federación Española de Cáncer de mama (FECMA). Sin embargo, recuerda que las mujeres que conviven con el cáncer de mama todavía demandan “una atención integral que también dé respuesta a todas aquellas necesidades que pueden depender de nuestro contexto”.

De igual manera, Pilar Fernández, presidenta de Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA), señala que, en el caso del cáncer de mama metastásico, “gracias a la investigación, a los nuevos métodos de diagnóstico y a las terapias dirigidas, nuestra supervivencia cada vez es mayor”. Además, añade que “la positividad no cura, curan la investigación y las terapias”.

Avances en oncología de precisión

La oncología de precisión sigue avanzando con nuevas tecnologías que ayudan tanto en el diagnóstico como tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, los especialistas de Anatomía Patológica están explorando las diferentes aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en su disciplina5, como por ejemplo cuantificar de forma más objetiva los biomarcadores que deciden los tratamientos.

Asimismo, con una pequeña extracción de ADN, con las tecnologías de secuenciación masiva se puede obtener muchísima información del tumor6. Otro avance importante en cáncer de mama es la biopsia líquida7, una técnica por la que, a través de una muestra de sangre, se analizan las células tumorales, lo que sirve tanto para hacer el seguimiento como para buscar dianas terapéuticas8.

REFERENCIAS:

1. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las cifras del cáncer en España. Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025

2. Asociación Española Contra el Cáncer. Pronóstico del cáncer de mama: mortalidad y esperanza de vida. Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025

3. Instituto Nacional del Cáncer (EE. UU.). Pruebas de biomarcadores para el tratamiento de cáncer. Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025

4. European Code Against Cancer, 5th Edition - Recommendation 14 for Policy-makers on Organized cancer screening programmes Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025

5. Yan S, et al. Artificial intelligence in breast cancer: application and future perspectives. J Cancer Res Clin Oncol 2023; 149 (17):16179-90. doi: 10.1007/s00432-023-05337-2.

6. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM). Nuevas técnicas de diagnóstico: secuenciación masiva NGS. ¿Qué es? Utilidad en el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama. Geisalus 2024; 36: 22-25. Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025

7. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM). La biopsia líquida en el cáncer de mama. Geisalus 2020; 30: 24-27. Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025

8. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Tratamientos biológicos: qué son y cómo actúan. Disponible aquí. Último acceso: octubre 2025